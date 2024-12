Murió Park Min-jae, actor de series coreanas, a los 32 años; ¿qué le pasó?

Este 2 de diciembre 2024, se reveló que Park Min-Jae, un famoso actor de series coreanas de televisión y cine, murió a los 32 años de edad; su hermano menor fue quien confirmó el fallecimiento del artista.

Hermano menor de Park Min-Jae confirma su muerte; invita a fanáticos al funeral

La muerte de Park Min-Jae fue confirmada por su hermano menor, quien compartió una publicación en las redes sociales del actor de series coreanas.

“Mi querido hermano se ha ido a descansar. Espero que la mayor cantidad de gente pueda venirlo a ver. Por favor, comprendan que no puedo comunicarme con todos individualmente”, compartió el hermano de Park Min -Jaeb a través de las redes sociales del actor.

En la misma publicación, el hermano menor del actor, invita a las y los fanáticos del artista para acompañarlos a él y a su familia al velatorio y funeral de Park Min-Jae para que puedan despedirse del artista.

¿De qué murió Park Min-Jae?

De acuerdo con los primero reportes, la causa de muerte de Park Min-Jae, actor de 32 años de edad, fue aparentemente un infarto, el cual sucedió mientras estaba en China.

El fallecimiento del actor ocurrió el pasado 29 de noviembre 2024; sin embargo, la noticia se reveló hasta el día de hoy, esto según algunos medios como Xports News.

El funeral del Park Min-Jae se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre 2024 a las 9:30 hora de Seúl en el velatorio del Hospital Universitario Femenino de Ewha en Corea del Sur. Hasta el momento, los familiares no han compartido información sobre el lugar del entierro.

¿Quién era el actor Park Min-jae?

Park Min Jae fue un reconocido actor surcoreano, quien participó en series de televisión como “Tomorrow”, “Little Women”, “Mr. LEE”, “Call It Love”, “The Fabulous”, “Numbers: Watchdogs in the Building Forest”, “Goryeo-Khitan War” y “Doborah”.

Su última participación en la pantalla fue en el BL web “My Damn Business”.