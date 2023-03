Murió Rebecca Jones a los 65 años; destacada actriz de cine, teatro y televisión

La actriz y productora Rebecca Jones murió a los 65 años, quien tuvo una destacada participación en cine y televisión. El año pasado la intérprete fue hospitalizada por una neumonía.

“Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida”, explicó su agencia.

¿De qué murió la actriz Rebecca Jones?

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, en los últimos meses la actriz tuvo algunas complicaciones de salud que incluso la mantuvieron en el hospital.

“Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebecca en todo momento. La historia nunca dice adiós, lo que dice siempre es un hasta luego”, dijeron los representantes de Jones.

Este día falleció Rebecca Jones, a unos meses de cumplir 66 años.



Complicaciones físicas desde noviembre a la fecha, deterioraron su #salud.



Cabe recordar que en el 2019 venció un #cáncer de ovario.



El comentario de @mocastaneda para #FIA. pic.twitter.com/hD9wujsSAA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 22, 2023

Durante varios años la protagonista de “Imperio de cristal” luchó contra el cáncer de ovario que le detectaron; mientras que en noviembre de 2022, fue hospitalizada debido a una neumonía.

“Ingresé con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron (...) me salvaron”, dijo Rebecca Jones en entrevista con Ventaneando.

Trayectoria de Rebecca Jones en cine, teatro y televisión

La intérprete, nacida en la Ciudad de México (CDMX) el 21 de mayo de 1957, fue protagonista de telenovelas, obras de teatro y participó en diferentes películas mexicanas.

En TV Azteca participó en varios melodramas como “La vida en el espejo”, que protagonizó con el destacado actor Gonzalo Vega; así como en “El país de las mujeres” y “Tengo todo excepto a ti”, entre varias más.

La actriz Rebecca Jones perdió la vida esta mañana, a los 65 años; cabe recordar que durante un par de años enfrentó una dura batalla contra el #cáncer.



Más detalles con @mocastaneda en @HechosAM. pic.twitter.com/SgakQDXLLn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 22, 2023

Mientras que en teatro, su talento se hizo notar en “La visita de la bestia”, “Drácula”, “Rosa de dos aromas”, “Pareja abierta”, “Entre mujeres”, “El curioso incidente del perro a medianoche” y “Por verte, una vez más”.

Rebecca Jones estuvo casada durante 25 años con el también actor Alejandro Camacho, con quien tuvo un hijo llamado Maximiliano. La pareja compartió créditos en telenovelas como “El ángel caído”, “Cuna de lobos” y “La sonrisa del diablo”.