Una nave abandonada es la causante de pequeños terremotos en la superficie de la Luna

THE FIRST EVER LUNAR SEISMIC ACTIVITY!! 👽👽🛸🚀Exciting updates from ISRO's #Chandrayaan3 & #AdityaL1 missions! 🌕🌞



👓 See the moon in 3D! #AnaglyphImages from NavCam give you a 3D experience of lunar terrain. Pop on your red & cyan glasses and dive in! #3DMoon

📸 Aditya-L1… pic.twitter.com/iqHYGqcuJK