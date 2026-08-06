Arranca la Segunda Fase del SAID 2026 en Edomex para grados intermedios: Fechas clave y requisitos para cambios de escuela

Aquellas familias que deseen cambiar el plantel educativo de sus hijos para el próximo año escolar, ¡ya está la Segunda Fase del SAID 2026 en Edomex! La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) puso en marcha el proceso virtual enfocado en gestionar traslados y solventar los registros que quedaron pendientes tras la etapa ordinaria.

Fechas de la Segunda Fase del SAID 2026

De acuerdo con el calendario oficial, este procedimiento tiene tres etapas para evitar saturaciones en la plataforma digital y atender con orden las distintas necesidades de la comunidad escolar.

La primera etapa arranca para los alumnos que cursan grados intermedios. Del 6 al 12 de agosto, madres, padres y tutores podrán solicitar el traslado si el estudiante se encuentra inscrito en una escuela pública o proviene de una institución particular incorporada y busca integrarse al sistema público.

Posteriormente, del 13 al 19 de agosto, se habilitará el periodo para quienes cuentan con un folio previo del SAID, pero requieren un cambio de escuela pública. Finalmente, del 20 al 26 de agosto, el sistema abrirá espacios para aspirantes de nuevo ingreso a preescolar, primaria o secundaria que no participaron en el proceso ordinario, carecen de folio o provienen de otra entidad federativa.

Segunda Fase SAID 2026 en Edomex: Requisitos y documentación indispensables

Debes entrar al portal oficial del Gobierno del Estado de México aquí. No olvides tener a la mano la siguiente información y documentos:

CURP del alumno: Requisito fundamental para validar los antecedentes académicos del estudiante.

Requisito fundamental para validar los antecedentes académicos del estudiante. Datos del tutor: Nombre completo, número telefónico de contacto, correo electrónico y CURP de la madre, padre o tutor responsable.

Nombre completo, número telefónico de contacto, correo electrónico y CURP de la madre, padre o tutor responsable. Clave de Centro de Trabajo (CCT): Es necesario conocer el nombre y la CCT

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Si el alumno no cuenta con folio SAID previo, te van a pedir el domicilio y los datos generales de su acta de nacimiento. No olvides que este trámite es completamente gratuito y opera de manera virtual las 24 horas.

Recuerda que la asignación de espacios está estrictamente sujeta a la disponibilidad de lugares en cada plantel y turno. Una vez que cumplas con los requisitos, el sistema generará un comprobante de asignación digital, el cual deberá guardarse o imprimirse, ya que cuenta con vigencia límite para presentarse de manera presencial en la escuela asignada y formalizar la inscripción antes del inicio de clases.

