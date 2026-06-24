¿A cuánto se vende el billete verde? Revisa el precio del dólar hoy 24 de junio 2026 en ventanilla

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el comienzo de la cuarta y última semana de junio 2026, donde se ubica con una baja que llama la atención en los mercados.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este 24 de junio 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 24 de junio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $17.64 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de junio 2026.

El mercado espera que las tasas de interés en Estados Unidos suban pronto, pues la economía muestra fortaleza y los funcionarios de la Fed mantienen una política monetaria estricta.

Por otro lado, los inversionistas muestran nerviosismo ante las fuertes caídas en las acciones tecnológicas y de semiconductores. Como resultado, buscan proteger su dinero en activos seguros, como el dólar y los bonos.

Precio del dólar canadiense en México para junio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles de junio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 24 de junio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 24 de junio 2026 en 61 mil 344 pesos por unidad, registrando un aumento importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 0882 mil 214 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 24 de junio 2026?

El precio del petróleo cae nuevamente, impulsado por el aumento en el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz y por las señales de una posible distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

