¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el comienzo de la cuarta y última semana de junio 2026, donde se ubica con una baja que llama la atención en los mercados.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este 23 de junio 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 22 de junio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $17.56 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de febrero 2026.

El dólar arranca este 23 de junio en su nivel más alto en más de un año, impulsado porque los inversionistas esperan medidas más estrictas por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto sucede aunque el petróleo baja un poco al calmarse las tensiones en el Golfo Pérsico, mientras que el yen japonés toma fuerza después de haber estado muy cerca de su punto más bajo en 40 años.

Precio del dólar canadiense en México para junio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.50 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 23 de junio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 23 de junio 2026 en 65 mil 288 pesos por unidad, registrando un aumento importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 097 mil 267 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 23 de junio 2026?

El precio del petróleo cayó este lunes después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance dijera que se habían logrado avances en las conversaciones con Irán y que el estrecho de Ormuz estaba abierto.