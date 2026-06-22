¿Siguen las fallas en X, antes Twitter? Esto pasa con la aplicación tras la caída mundial de este lunes

¡No era tu celular! En las primeras horas de este 22 de junio 2026, se reportó la caída de X a nivel mundial, presentando distintas fallas en la plataforma de Elon Musk. Actualmente el servicio ya fue restablecidos, pero ¿aún hay problemas con la aplicación?

Según DownDetector, la red social volvió a funcionar después de que miles de usuarios reportaran problemas con la plataforma.

Caída global de X: Reportan miles de fallas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido

La interrupción del servicio de X, antes Twitter, comenzó alrededor de las 8:00 horas de este lunes, alcanzando un pico de más de 25 mil problemas reportados en Estados Unidos.

Por otro lado, en Canadá, los informes cayeron a aproximadamente 30 desde un máximo de más de 3 mil 400, mientras que en el Reino Unido los problemas disminuyeron después de superar los 9 mil a primera hora del día.

Fallas de X en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

¿Qué fallas presentó X, antes Twitter, este lunes?

A través de otras redes sociales, usuarios reportaron que X, antes conocido como Twitter, presentaba problemas al intentar actualizar la página de inicio, así como errores al cargar las publicaciones y dificultades para acceder a otras funciones dentro de la plataforma.

Usuarios aseguran que al tratar de entrar a X, la plataforma mostraba el siguiente mensaje:

"Algo salió mal. Intenta cargar de nuevo", sin que la página logre restablecerse correctamente".

Hasta el momento la plataforma de Elon Musk no ha dado detalles oficiales sobre la causa que originó las fallas en X durante las primeras horas del día.

X restablece su servicio: La plataforma ya opera con normalidad tras caída masiva

El servicio de X, antes Twitter, se restableció algunas horas después de los miles de reportes sobre la caída de la aplicación. Por ahora, NO se reportan fallas al momento de ingresar a la plataforma, actualizarla o ver alguna publicación, según usuarios.

Poco antes de las 13:00 horas, la plataforma opera con normalidad y sin ninguna falla; sin embargo, se recomienda que en caso de notar algo extraño o algún problema, se reporte inmediatamente.