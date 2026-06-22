¿El dólar se da un respiro? Así amanece el tipo de cambio en México para la última semana de junio 2026

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el comienzo de la cuarta y última semana de junio 2026, ubicándose cerca de los 18 pesos.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este 22 de junio 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 22 de junio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de febrero 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo firme debido a que la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, impulsó el optimismo de los inversores sobre un acuerdo de paz, mientras que la libra se recuperó de un breve revés después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijera que renunciaría y el yen se acercara a mínimos de 40 años.

Precio del dólar en Tijuana hoy 22 de junio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para junio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.50 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 22 de junio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 22 de junio 2026 en 65 mil 288 pesos por unidad, registrando un aumento importante a 3.20% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 127 mil 930 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 22 de junio 2026?

El precio del petróleo cayó este lunes después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance dijera que se habían logrado avances en las conversaciones con Irán y que el estrecho de Ormuz estaba abierto.

