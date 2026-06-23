Bolsa Mexicana de Valores cierra a la baja: este es el precio del dólar hoy 22 de junio

Los mercados financieros cerraron la jornada de este 22 de junio con movimientos mixtos en medio de la atención de los inversionistas sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero ¿cómo cerró el precio del dólar?

Cierre de la BMV hoy 22 de junio: así terminó el S&P/BMV IPC

En México, la Bolsa Mexicana de Valores reflejó un ajuste a la baja, mientras el tipo de cambio mostró estabilidad dentro de un rango controlado.

El principal indicador del mercado mexicano, el S&P/BMV IPC , cerró la jornada en 67,125.26 puntos, lo que representó una caída de 0.86% o 580.11 unidades.

El volumen operado alcanzó los 206,422,364 títulos, reflejando una sesión activa, aunque dominada por cautela entre los inversionistas.

Cierre de Wall Street hoy: tecnológicas presionan al mercado

En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street cerraron con resultados mixtos, con especial debilidad en el sector tecnológico y las llamadas “megacap”.

El Dow Jones Industrial Average avanzó 148.01 puntos, equivalente a +0.29%, para ubicarse en 51,712.71 unidades. En contraste, el S&P 500 retrocedió -27.79 puntos o -0.37%, cerrando en 7,472.79 unidades.

El mayor golpe se lo llevó el Nasdaq Composite, que cayó 1.32%, perdiendo 351.33 puntos para ubicarse en 26,166.60 unidades, afectado principalmente por ventas en acciones tecnológicas.

Precio del dólar hoy: así cerró el tipo de cambio en México

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostró estabilidad frente al dólar, en una jornada sin sobresaltos bruscos.

El tipo de cambio de referencia del Banco de México se ubicó en 17.37 pesos por dólar, manteniéndose dentro de un rango relativamente controlado.

En ventanillas de Banco Azteca, el dólar se ubicó en $16.00 pesos a la compra y $18.04 pesos a la venta en ventanilla.

Precio del petróleo hoy: cae más de 3% por alivio en tensiones geopolíticas

Los precios del petróleo cerraron con una caída superior al 3%, luego de que disminuyeran las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro global.

La baja estuvo relacionada con declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien señaló avances en las conversaciones con Irán y aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto, lo que redujo el temor a un bloqueo en una de las rutas más importantes para el crudo.