¿Negligencia en el IMSS de Matamoros? Graban a hombre convulsionando mientras esperaba atención; denuncian falta de ayuda

La atención en las clínicas IMSS del gobierno vuelve a estar bajo la lupa, esta vez en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Hace unos días, usuarios en redes sociales denunciaron negligencia médica en la Unidad de Medicina Familiar número 83 tras presenciar el momento en que un paciente convulsiona en el piso y el peronal médico hace poco o nada para ayudarlo.

¡Esto es indignante y de cuarta! 😡



La comunista @Claudiashein ahora quiere credencializar a millones de mexicanos… 🤡



Un hombre llega al IMSS de Matamoros con golpe en la cabeza, se desmaya en urgencias… y el personal está durmiendo con la luz apagada. Solo reaccionan cuando… pic.twitter.com/Af89i4BB3t — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 11, 2026

Hombre convulsiona en IMSS Matamoros

Todo comenzó cuando el paciente sufrió un accidente doméstico; tras una caída, el hombre presentó sus primeras convulsiones, lo que alarmó a su familia. De inmediato fue trasladado a la clínica 83 del IMSS para recibir auxilio. Sin embargo, al llegar, la realidad fue distinta a la urgencia que el caso ameritaba.

Según los reportes ciudadanos, el área de recepción se encontraba con la luz apagada y el personal no mostró la disposición necesaria para estabilizar al hombre de forma inmediata.

El video del hombre convulsionando en IMSS Matamoros exhibe negligencia

La denuncia escaló cuando se difundió un video en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre, visiblemente mal, hasta que su cuerpo cede ante una nueva crisis convulsiva. El paciente cae al suelo y permanece ahí por unos minutos mientras los presentes reclaman la lentitud de los trabajadores.

Los testigos aseguran que el personal parecía estar descansando y solo se movilizaron cuando la situación se volvió insostenible.

Así respondió el IMSS al video en el que se exhibe negligencia médica

Ante la presión mediática, el IMSS emitió un comunicado para dar su versión de los hechos. La institución aseguró que, en el momento de la nueva crisis, el personal se encontraba realizando los trámites administrativos para su ingreso formal.

Según el documento, el paciente ya cuenta con antecedentes clínicos de epilepsia convulsiva, aunque no justifica la tardanza del personal en atenderlo.

Oye @Claudiashein, mira lo que sucedió en el hospital del IMSS en Matamoros.



Este hombre llegó a las 5 de la tarde a urgencias por una caída en su centro de trabajo en la que se golpeó la cabeza.



Se desmayó en urgencias pero nadie lo atendía. La luz del consultorio estaba… pic.twitter.com/8tRuEXGXBS — Vero Islas (@LOVREGA) April 11, 2026

Paciente que convulsionó en el IMSS Matamoros fue trasladado a otro hospital

Debido al estado del paciente, el IMSS informó que el hombre fue enviado finalmente al Hospital General de Torreón para recibir atención especializada.

Tras permanecer bajo observación y lograr estabilizar su cuadro epiléptico, se confirmó que el paciente ya fue dado de alta y se encuentra en recuperación.

¿Negligencia o falta de recursos?

Aunque el instituto afirma que el protocolo se cumplió, la indignación en Matamoros persiste.

El video sirve como exigencia para que el personal de la clínica pública reaccione ante este tipo de situaciones que pudieron terminar en una tragedia.