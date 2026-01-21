Chris Hernán salió a festejar su cumpleaños y terminó muerto en Torreón: Cronología del caso

Chris Hernán Rentería Pérez murió tras ser detenido luego de salir a festejar su cumpleaños en un bar de Torreón, Coahuila; su familia denuncia abuso de fuerza y exige justicia; pues horas después, terminó sin vida en el Hospital General. La Fiscalía mantiene una investigación abierta, mientras el reclamo social crece bajo el lema #JusticiaParaHernán.

Lo que investiga la Fiscalía de Coahuila

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó conocimiento del fallecimiento de Chris Hernán en el Hospital General el martes 20 de enero. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

La FGE informó que se encuentra a la espera del resultado de la necropsia de ley, con el objetivo de determinar la causa exacta de la muerte y establecer una línea clara de investigación. Hasta el momento, la autoridad no ha emitido una conclusión definitiva.

La versión de la familia tras muerte de Chris Hernán en Torreón

Mientras la Fiscalía continúa con el proceso, la familia de Chris Hernán ha difundido una cronología distinta de los hechos. Según su testimonio, el joven salió a festejar su cumpleaños a un bar en Torreón, identificado como Mr Rabbit.

Tras un presunto incidente relacionado con la cuenta, el personal del establecimiento habría retenido teléfonos como "garantía" y solicitado la presencia de autoridades . Posteriormente, Chris fue detenido y trasladado a instalaciones de tribunales, donde su familia asegura que se les mostró una fotografía confirmando que estaba bajo custodia.

Lesiones, hospital y muerte de Chris Hernán tras presunto abuso de las autoridades

Horas después de la detención, los familiares fueron notificados de que Chris Hernán había sido trasladado por la Cruz Roja al Hospital General de Torreón. Ahí, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento.

La familia denuncia que el joven presentaba lesiones severas, incluyendo presunto daño en el cráneo, por lo que sostienen que su muerte estaría relacionada con un abuso de fuerza durante la detención.

Autoridades municipales responden tras muerte de Chris Hernán

En rueda de prensa con los medios locales, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, aseguró que se aportará toda la información necesaria para que la Fiscalía lleve a cabo la investigación. Indicó que tres personas del Centro de Justicia Municipal se encuentran a disposición de la autoridad estatal.

El edil señaló que se llegará "hasta las últimas consecuencias" en caso de que servidores públicos tengan alguna responsabilidad, aunque aclaró que no se adelantarán conclusiones hasta conocer los resultados periciales.