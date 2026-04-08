Cateo en Ciudad Obregón por “sueros vitaminados": Aseguran cientos de dosis tras muertes por negligencia médica en Sonora

¡Atención! La Fiscalía General del Estado de Sonora realizó un cateo dentro de un inmueble, ubicado en Ciudad Obregón, como parte de las investigaciones por las muertes relacionadas con la aplicación de los "suero vitaminados" en el estado.

Suman 8 muertos por el caso de los "sueros vitaminados", totalizando 11 pacientes afectados por las soluciones salinas. Una de las víctimas está grave de salud, mientras otros dos fueron dados de alta.

Aseguran más de 200 soluciones salinas y equipo médico en Ciudad Obregón

La Fiscalía del Estado reveló que durante el cateo lograron asegurar 216 soluciones salinas, de las cuales 178 estaban listas para la aplicación y 38 sin preparar.

Además, aseguraron otro tipo de medicamentos, equipos de venoclisis, jeringas, documentación, una libreta con diversas anotaciones, un teléfono celular y otros indicios relevantes al caso de los "suero vitaminados" en Sonora.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril 2026, al ejecutar una diligencia de carteo en un inmueble, en la Av. Zacatecas, colonia Centro de Ciudad Obregón.

FGJES ejecuta cateo en Ciudad Obregón y asegura soluciones intravenosas e indicios relevantes relacionados a decesos por aplicación de sueros



Cajeme, Sonora, 8 de abril de 2026.- Como parte de las acciones dentro de la investigación relacionada con los casos asociados a la… pic.twitter.com/b2ps1eGmLW — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 8, 2026

Continúan las investigaciones por "sueros vitaminados" en Sonora

El cateo forma parte de la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio por responsabilidad médica, esto en seguimiento a las líneas de investigación relacionadas con Jesús Maximiano, el médico tratante.

Jesús Maximiano ya cuenta con una orden de aprehensión y una orden de búsqueda nacional internacional por dos delitos homicidio culposo y negligencia médica.

Los objetos asegurados dentro del inmueble fueron fijados, embalados y asegurados por elementos periciales y ministeriales, con apoyo de algunos elementos de la Guardia Nacional y SEDENA, a fin de incorporarlos en las investigaciones por el caso de los "suero vitaminados" en Sonora.

¿Por qué es peligroso el suero vitaminado?

Inyectar cualquier sustancia directamente al torrente sanguíneo es un procedimiento de alto riesgo si no se hace con rigor científico, pero ¿cuáles son los riesgos de los sueros vitaminados?



Contaminación: Si la mezcla no se hace en un ambiente estéril, pueden entrar bacterias directo a la sangre (septicemia).

Dosis letales: Un exceso de ciertas vitaminas o minerales puede causar fallas cardiacas o renales fulminantes.

Sustancias no autorizadas: El uso de productos sin registro sanitario o "remedios" caseros mezclados con suero fisiológico puede provocar reacciones alérgicas mortales.