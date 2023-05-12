Alejandra del Moral presenta “Neni mexiquense”, ¿en qué consiste?

Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura en el Estado de México (Edomex), presentó el apoyo a "Neni mexiquense" en su visita a La Paz del pasado 11 de mayo de 2023, donde también visitó otros lugares. ¿Qué es y en qué consiste este apoyo en su campaña?

Me dio mucho gusto llegar con la Ruta de la Reconciliación a La Magdalena Atlicpac en #LaPaz para reunirme con las y los jóvenes valientes, y la red de vendedoras Nenis. Vamos a crecer el Salario Rosa y convertirlo en #SalarioFamiliar para apoyarlos a crecer sus proyectos de… pic.twitter.com/dbM1IGOU4u — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 11, 2023

¿Qué es el apoyo neni mexiquense de Alejandra del Moral?

La candidata Alejandra del Moral explicó que el apoyo "neni mexiquense" consistirá en un plan para apoyar a las mujeres emprendedoras, las cuales "sacaron a sus familias adelante, que se pusieron innovadoras y venden cosas y se ponen las pilas".

Para las mujeres emprendedoras, la candidata buscará darles acceso a asesorías y capacitación de marketing digital, uso de software, inteligencia artificial, apps y talleres de contabilidad y educación financiera. Cabe destacar que el apoyo "neni mexiquense" será gratuito.

"Vamos a pedirles que nos acompañen en estas capacitaciones para que mejoren sus ventas digitales y que tengan modelos de negocios exitosos”. Se comprometió con las mujeres emprendedoras a que ninguna autoridad las va a molestar porque es un sector que tiene que salir adelante: “la policía las va a cuidar en los puntos pick-up para entregar y recibir sus productos como se requiere”.

En mi gobierno cualquier agresión, violación o feminicidio, lo voy a tomar como un tema personal y será castigado. ¡Yo no les voy a fallar! Vamos a gobernar con carácter, capacidad y energía para defender y proteger a las mujeres y sus familias. #AleGobernadora #UnirEsResolver pic.twitter.com/pVBpkjL2Qv — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 17, 2023

Alejandra del Moral recuerda cuando fue directora general del Bansefi

Alejandra del Moral también habló acerca de su experiencia de cuando fue directora general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi): "Le dimos crédito a las mujeres, a millones de mujeres y ¿saben cuántas pagaban su crédito?, 98% de las mujeres puntualmente pagaban su crédito, así es que vamos a hacer y crear el programa de Créditos a la palabra”, dijo.

Cabe recordar que la candidata por parte de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México tiene una agenda específicamente en materia de género.