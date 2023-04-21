¿Por qué se llama “Recorrido de la Reconciliación” a la campaña por Edomex de Alejandra del Moral?

Alejandra del Moral, candidata para las elecciones 2023 por Estado de México (Edomex) se encuentra haciendo campaña, de la misma manera que la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La priista decidió llamar a su recorrido por los municipios de la entidad "La ruta de la reconciliación", pero, ¿por qué?

Alejandra del Moral es abanderada de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado Va por el Estado de México.

La contraparte de la morenista Delfina Gómez, se encuentra recorriendo los municipios y mostrando los resultados de la convivencia con las personas a través de sus cuentas oficiales. "Esta mañana me reuní con rotarios de @Rotary para intercambiar ideas, y platicar sobre mi proyecto para reconciliar al Estado de México. Creo en la unión de esfuerzos y recursos para lograr un mejor país. Esta soy yo y este es el proyecto con el que gobernaré a nuestro sagrado Estado de México.", redactó este viernes 21 de abril.

Mi proyecto es el de la reconciliación porque sabemos que uniendo a las familias lograremos mejores resultados para todas y todos los mexiquenses. #GanamosElDebate #VotALE #AleGobernadora pic.twitter.com/I4QSZTNeLE — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 21, 2023

¿Por qué se llama "Recorrido de la Reconciliación" a la campaña de Alejandra del Moral?

Alejandra del Moral decidió llamar "Recorrido de la Reconciliación" a su campaña porque, en sus palabras, piensa que "la reconciliación es el arma más poderosa para terminar con la polarización". También afirma que su proyecto es el de la reconciliación porque sabe que uniendo a las familias, ella y su gobierno lograrán mejores resultados para todos los mexiquenses.

Hasta este viernes 21 de abril, día 19 desde que iniciaron las campañas, Alejandra del Moral ha visitado 29 de los 125 municipios de Edomex, uno de los estados clave rumbo a las elecciones presidenciales 2024.

En sus redes sociales, la candidata de la coalición recomienda a las y los mexiquenses en visitar su página oficial para saber la agenda que cubrirá cada día, pues en un apartado se muestra qué municipios visitará.

Tan solo el pasado miércoles 5 de abril, Alejandra del Moral visitó Atlacomulco, considerada como la cuna del PRI, pues de ahí han surgido personajes relevantes en la historia política de México e incluso un presidente, Enrique Peña Nieto.