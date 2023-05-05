Nicaragua: régimen de Ortega detiene a 40 opositores

Autoridades de Nicaragua arrestaron a 40 opositores por cargos de conspiración y traición a la patria, mostraron el jueves datos del sistema de justicia. Las detenciones fueron parte de una redada en todo el país contra nicaragüenses críticos del presidente Daniel Ortega. Esta no es la primera vez en el año que Nicaragua encarcela a la oposición bajo cargos similares.

Los opositores nicaragüenses fueron capturados el miércoles 3 de mayo en la noche y trasladados a la capital Managua, donde fueron formalmente acusados. Posteriormente, los opositores detenidos fueron llevados a sus casas bajo la obligación de no abandonar sus domicilios y presentarse de forma periódica ante la policía de Nicaragua, dijeron familiares de los afectados.

Inicialmente, el sistema en línea del Poder Judicial reflejaba las acusaciones de 30 personas, pero más tarde actualizó la cifra a 40.

Entre los opositores acusados están periodistas, campesinos, abogados, activistas y Maricruz Bermúdez, la madre de un estudiante que fue el primer fallecido en las protestas antigubernamentales de 2018. La policía allanó su casa la noche del miércoles, la golpeó y la apresó, dijeron a Reuters sus familiares.

Escandalosa redada en Nicaragua: detuvieron a 40 opositores - https://t.co/slssWEO82h pic.twitter.com/JXlecqrOo7 — Diario Mendoza Today (@MendozaToday) May 4, 2023

Oposición en Nicaragua: perseguida por el régimen de Ortega

"Audiencia preliminar a altas horas de la noche (del miércoles). Acusados falsamente, se les prohibió el derecho a una defensa (...) con medida de presentación periódica. Es una completa aberración jurídica", denunció en su cuenta de Twitter Yonarqui Martínez, defensora de opositores detenidos en Nicaragua.

Por teléfono, el familiar de uno de los detenidos (quien solicitó el anonimato por temor a represalias), denunció que el régimen de Daniel Ortega "Quiere volver a llenar las cárceles de opositores para tener una nueva moneda de cambio para negociar". El Gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

En febrero, la administración de Ortega liberó y envió a Estados Unidos en un avión a 222 presos políticos. Cuando estaban volando hacia el país norteamericano el Poder Judicial les quitó la nacionalidad nicaragüense y semanas después anunció que 94 opositores más perdían también ese derecho.

En esas fechas, también fue condenado a 26 años de cárcel el obispo Rolando Álvarez, quien se negó a abordar el vuelo.