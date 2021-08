Niño de Apodaca, NL ayuda a su familia vendiendo artículos donados

Apodaca, Nuevo León.- Un pequeño de nueve años del municipio Apodaca, tomó la decisión de ayudar a su familia creando un bazar en la cochera de su casa, ahí se dedica a vender ropa, juguetes y algunos artículos que le fueron donados.

Su madre siente impotencia, pero también está agradecida.

Su situación familiar no es fácil, ya que su madre tiene diabetes y actualmente está incapacitada, por lo que sólo le pagan entre el 50 ó 60 por ciento de su sueldo, su padre está desempleando, además de que sufre una insuficiencia cardiaca, por si fuera poco su hermano, de 20 años padece una discapacidad que no le permite trabajar.

Todos los días, Bruno se hace cargo de la cocina, actividad que aprendió hacer en poco tiempo.

"...Bruno de no saber hacer ni un huevo, ahorita sabe guisar, saber hacer sopas, el se mete al quite a la cocina, mi esposo casi no ve, pero él se pone a guisar...”, expresa su madre.

A pesar de que la vida de Bruno no ha sido sencilla, él no se rinde y sigue buscando ayudar a su familia, pues los recursos que obtiene de sus ventas son destinados para los medicamentos y la atención médica de su familia.

El bazar de Bruno se ubica en la avenida de La Esperanza, 211, de la colonia residencial Los Robles, en el municipio de Apodoca, Nuevo León.