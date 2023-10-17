Torre Pediátrica de Veracruz se queda sin neumólogo; niños corren peligro

Padres de pacientes ingresados en la Torre Pediátrica de Veracruz, ubicada en el Hospital Regional de Alta Especialidad, denunciaron que sus hijos están en riesgo debido a la falta de un neumólogo que evalúe a los menores; algunos de ellos se encuentran en terapia intensiva.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca narraron cómo algunos de los pacientes llevan más de 15 días sin recibir un diagnóstico o valoración de un médico especialista. En ese periodo, la salud de los niños ha sido desfavorable, según alertaron.

"Está en terapia intensiva en el piso 3, con una neumonía fuerte con la cual ingresó desde el 2 de octubre y no hemos visto mejoría, al contrario, hemos visto desfavorable su situación, queremos que la atiendan... El doctor nos permitió verla para que nos despidiéramos, nos dijo que estaba grave, pero la verdad estamos a la espera de que nos den permiso de que entre un neumólogo”, declararon Patricia y Juan Carlos, padres de Karla, menor hospitalizada.

Ingresó por intervención y terminó con broncoaspiración

El caso de José Antonio, de cinco años de edad, es similar y se ha agudizado en los últimos días al no recibir la valoración de un neumólogo. Su madre denunció que el menor broncoaspiró, pero no ha sido atendido por un neumólogo de la Torre Pediátrica de Veracruz.

"Mi hijo no está por la operación de su pancita, él está porque se broncoaspiró y necesita un neumólogo, no hay esa especialidad, está en terapia intensiva", reprochó Mariana Malpica, madre del niño.

Padres de familia han bloqueado calles y accesos al Hospital Regional de Alta Especialidad, pero hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, ni han atendido sus demandas.

La problemática llegó a tal grado que los propios familiares de los niños han contratado a neumólogos externos para que acudan a la Torre Pediátrica de Veracruz, pero la dirección les habría impedido el acceso, mientras tanto, la vida de los menores está en riesgo y nadie les da respuesta.