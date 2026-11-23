La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, confirmó que la institución a su cargo no tiene ninguna investigación en curso contra Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pese a las denuncias presentadas por legisladores de oposición y a las menciones de su nombre en diversos expedientes judiciales. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la funcionaria fue cuestionada por la periodista Maru Rojas sobre los señalamientos interpuestos por diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) respecto a presuntos desvíos de recursos y negocios irregulares vinculados con Andy López Beltrán y su círculo cercano.

En respuesta directa a los cuestionamientos sobre posibles avances ministeriales, Ernestina Godoy desestimó la apertura de indagatorias al asegurar que la Fiscalía General de la República no procede a partir de especulaciones. La fiscal sostuvo que únicamente existe una referencia al hijo del exmandatario bajo la figura de “testigos de oídas” y reiteró de manera tajante que la dependencia “no actúa en base a rumores o a dichos”, cerrando así la puerta a una carpeta de investigación formal en su contra hasta el momento.

🗳️📌 ERNESTINA GODOY CONFIRMA QUE LA FGR NO INVESTIGA A ANDY LÓPEZ BELTRÁN



Ernestina Godoy reconoció que la Fiscalía no tiene una investigación en curso contra Andy Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.



La periodista Maru Rojas cuestionó sobre las denuncias… pic.twitter.com/TjEMCmC7K7 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 23, 2026

Denuncias del PAN por huachicol fiscal y menciones en expedientes judiciales

La confirmación de que no existe una investigación abierta ocurre a más de un año de que diputados federales del PAN acudieran ante las autoridades en agosto de 2025 para presentar una denuncia formal contra Andy López Beltrán, señalando posibles vínculos con redes de huachicol fiscal y presuntos esquemas de desvío de recursos públicos.

Además de las querellas promovidas por los legisladores panistas, el nombre de Andy López Beltrán ha figurado previamente en testimonios incorporados dentro de expedientes judiciales; sin embargo, durante su intervención en el recinto legislativo de San Lázaro, Ernestina Godoy ratificó que dichos elementos no han derivado en una investigación ministerial en curso por parte de la FGR.