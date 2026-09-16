México ya está de fiesta: así se vive la Noche Mexicana en Nuevo León, Guadalajara y Guanajuato

Las Fiestas Patrias ya se viven en distintos puntos de México. Esta Noche Mexicana, familias y visitantes se han reunido en plazas y explanadas para celebrar la Independencia, entre música, gastronomía y tradiciones mexicanas en Nuevo León, Guanajuato y Guadalajara.

Nuevo León celebra con música y danza

¡Esta noche, Nuevo León late al ritmo de México! La explanada se transformó en el corazón de las Fiestas Patrias con una espectacular Noche Mexicana que reunió a decenas de familias dispuestas a celebrar con todo el fervor que caracteriza a nuestro pueblo.

Desde tempranas horas de la tarde, los asistentes comenzaron a llegar para asegurar su lugar en uno de los eventos más esperados del año.

Los colores verde, blanco y rojo inundaron cada rincón de la explanada, creando un ambiente de unidad y orgullo nacional que erizó la piel a propios y extraños.

La velada arrancó con una magistral presentación de la agrupación de danza Pantangos de México, quienes al ritmo de la música regional mexicana deleitaron al público con una coreografía llena de colorido, tradición y elegancia.

Los trajes típicos y los movimientos precisos de los bailarines transportaron a los espectadores a las raíces más profundas de nuestra cultura.

Guadalajara se llena de tradición

¡El corazón de México late con fuerza esta noche en Guadalajara, Jalisco! La Perla Tapatía se convirtió esta noche en el epicentro de los festejos patrios con motivo del Grito de Independencia 2026.

Miles de familias tapatías respondieron al llamado de la tradición y se dieron cita en la emblemática Plaza de Armas del municipio de Guadalajara, llenando cada rincón del centro histórico con alegría, color y orgullo mexicano.

Desde tempranas horas de la tarde, la gente comenzó a congregarse en el corazón de la ciudad, y poco a poco la plaza fue tomando vida propia.

¡La lluvia no detiene la fiesta en Guadalajara!



Familias se reúnen en la Plaza de la Liberación para celebrar el 216 aniversario de la Independencia, con música de Grupo Frontera y un amplio operativo de seguridad.



El reporte de @priscivelasco en #Hechos con @Javier_Alatorre pic.twitter.com/cF2sEj8Qvg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

El ambiente es completamente familiar: niños, jóvenes y adultos mayores conviven en armonía, envueltos en el espíritu de unidad que solo estas fechas tan significativas para México pueden despertar.

El Grito en Guanajuato

Con banderas, sombreros y ambiente festivo, cientos de personas esperan la ceremonia del Grito de Independencia, que encabezará la gobernadora de Guanajuato, después de las 11 de la noche.