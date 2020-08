Abogados de Rosario Robles dicen que la extitular de Sedesol “no tiene nada que revelar”

Durante un foro organizado por el Colegio de México, a través de videoconferencia sobre el caso Lozoya, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue cuestionado sobre la decisión de la Fiscalía de no solicitar prisión preventiva en contra de Emilio “L”, pero sí en contra de Rosario Robles, quien permanece en el penal de Santa Martha Acatitla.

“Es muy sencillo. Este individuo (Emilio “L”) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos (contra el ex presidente y ex colaboradores del gabinete) de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentado, él está pidiendo eso.

“En el otro caso (de Rosario Robles) no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país”, explicó Gertz Mañero.

Ante estas declaraciones, los abogados defensores de Rosario Robles, señalaron a través de un comunicado que el Fiscal General de la República “pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía”, argumentaron que Gertz Manero, “dio a entender que Robles Berlanga está en prisión por “no ser solidaria con el Estado” y no “delatar” a otros funcionarios”, por lo que aseguran que su defendida no tiene nada que revelar.



El despacho jurídico a cargo de la defensa de Robles Berlanga, manifestó que “es falso que su defendida esté acusada de una afectación al erario federal”. El equipo legal señaló que “contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción”, lo que dicen, “debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad”