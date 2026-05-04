VIDEO: Acusan a rector de universidad en Nueva York de atropellar a dos estudiantes

Lo que empezó en una discusión por un debate sobre Palestina terminó en un atropellamiento en Nueva York, Estados Unidos, luego de que dos estudiantes de la Universidad Cornell acusaran al rector Michael Kotlikoff de intentar atropellarlos con su auto.

¿Qué sucedió en la Universidad Cornell con el rector Michael Kotlikoff?

El incidente sucedió la noche del 30 de abril de 2026 en el campus de Ithaca. Cuando los estudiantes se acercaron al rector para discutir políticas universitarias que prohíben protestas, pero afirmaron que la interacción pacífica escaló cuando él condujo hacia ellos.

La universidad publicó el domingo 3 de mayo de 2026 un video de vigilancia que muestra el enfrentamiento en un estacionamiento. Las imágenes muestran a un grupo de personas, incluidos estudiantes, parados detrás del Cadillac negro del rector mientras él circulaba en reversa para salir del espacio.

🚨 SNOWFLAKE UNIVERSITY STUDENT RUN OVER BY PRESIDENT

The president of Cornell University, Michael Kotlikoff, was filmed reversing his SUV into a protester while trying to escape a crowd of pro-Palestinian demonstrators. pic.twitter.com/8qvrXVNtYn — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 3, 2026

Análisis del video: El presunto atropello a estudiantes en Ithaca

El auto se detuvo brevemente después de que aparentemente chocó contra una persona que grababa con su celular, luego continuó y se alejó lentamente. Kyle Kimball, vicepresidente de Relaciones Universitarias, explicó que las imágenes demostraron cómo los estudiantes siguieron a Kotlikoff hasta su auto y lo rodearon para impedirle salir tras un evento.

Aiden Vallecillo, miembro del grupo Students for a Democratic Cornell, contó que él y otros estudiantes siguieron al rector desde el debate hasta su vehículo, cuestionándolo, pero él comenzó a echar en reversa su auto.

A confrontation between the president of Cornell University and some students saying he hit them with his vehicle after a debate over the war in Gaza. But the president says he was the victim. Olivia Rubin has more. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/d1trJx2SS0 — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 3, 2026

Postura oficial de la universidad y declaraciones de Michael Kotlikoff

Kotlikoff rechazó las acusaciones en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria el viernes. Él describió el incidente como “acoso e intimidación con el motivo directo de silenciar el discurso”.

Afirmó que un grupo de seis o siete personas, algunos estudiantes y otros no, lo siguieron desde el debate sobre Israel-Palestina, copatrocinado por Cornell Progressives, Cornellians for Israel y Students for Justice in Palestine.

"Estos individuos son conocidos en Cornell por su conducta pasada, incluyendo abuso verbal y en línea contra administrativos, así como protestas disruptivas que llevaron a expulsiones de campus para dos de ellos", detalló Kotlikoff.

Explicó que respondió algunas preguntas, pero pidió que dejaran de grabar. Cuando llegaron al estacionamiento, el grupo rodeó su auto, golpeó las ventanas y bloqueó su salida. “Esperé hasta ver espacio detrás del auto y, usando la alerta de peatones trasera y el sistema de frenado automático, maniobré lentamente para salir del espacio y abandonar el estacionamiento”, relató Kotlikoff. Insistió en que el comportamiento “no tiene cabida en una comunidad académica, ni en una democracia, ni en Cornell”.

Los estudiantes negaron tocar el auto o intentar detenerlo, y cuestionaron las políticas de la universidad sobre protestas.

