Denuncian senadoras ante la FGR a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República

Ciudad de México.- La mañana de éste lunes las senadoras Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar una denuncia penal en contra de Pio López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Piden que se investiguen los dos videos en los que Pío López recibe dinero para operar campañas electorales de manos de David León.

Las legisladoras aseguran que en este caso hubo peculado electoral, un financiamiento ilícito de campañas y lavado de dinero.

La senadora Gálvez pidió: “Que se investigue lo que todo mundo vio en televisión, que son dos videos y un audio donde claramente un funcionario público, ahora ex funcionario, le está dando dinero, por cierto en “fajitos” bien acomodados, al hermano del presidente. Es súper delicado, es grave sobre todo de un hombre que dijo que iba a ser diferente. De un hombre que su principal bandera en la corrupción y el no puede permitir que este delito quede impune. Los que fuimos candidatos sabemos que así no se reportan los gastos de campaña, sabemos que hay mecanismos legales para hacerlo y por lo tanto no nos puede decir que es para una causa.”

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán dijo que en los videos se pueden ver actos que sin duda son delitos electorales, la ley establece claramente que los recursos de campaña se deben depositar en una cuenta bancaria o en cheques.

En tanto, que se espera a que David León, ex Coordinador Nacional de Protección Civil acuda de manera voluntaria a la FGR a rendir su declaración, tal y como lo anunció el fin de semana.