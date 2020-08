Emilio “L” recibió depósitos millonarios cuando participaba en la campaña presidencial de Peña Nieto: FGR

Ciudad de México.- En el expediente en contra de Emilio “L”, exdirector de Pemex, se asentó que participó en 2012 en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, tiempo en el que recibió depósitos por 3 millones de dólares, el monto del dinero con el que adquirió una propiedad en la Ciudad de México.

Así se asentó durante la audiencia inicial de imputación que se formuló éste martes, en una diligencia que se desarrolla de forma virtual.

La Fiscalía General de la República expuso en la diligencia que Emilio “L”, “participó en 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego en el periodo de transición fue el representante de asuntos internacionales, periodo en el que se hicieron los depósitos primero de 500 mil dólares, después un millón de dólares y posteriormente otro millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 400 pesos”.

Destacó “que es el monto del inmueble que se ubica en ladera 20, interior 11, La Retana, Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo”.

En la diligencia se detalló que Tochos Holdings era una empresa donde Emilio “L” estaba como beneficiario, dicha entidad mercantil recibió recursos de Latin America Asia Latin Bank, banco privado en Suiza. “En ese momento la beneficiaria fue Gilda “L”., sin embargo, llamó la atención que en ese momento ella era estudiante, por lo que no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban; pero en lugar de suspender la relación, el banco comenzó una investigación exhaustiva”.

A través de Tochos Holding Limited en 2012 se transfirieron, primero un millón 500 mil dólares y después un millón 800 mil dólares para la adquisición de la casa.

La FGR expuso que “llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble, dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para la entidad mercantil, ya que el que sería titular del bien inmueble era una persona que no tiene nada que ver con la entidad jurídica mercantil”.

El 21 diciembre de 2013 se depositaron 60 mil dólares en favor de Emilio “L”., y otro monto para Carmen “A”, por la casa de Lomas de Bezares, “por lo que resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional”.