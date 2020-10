Estudiantes de 32 escuelas regresarán a clases en Chihuahua pese a Covid-19

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario de Educación de Chihuahua, Carlos González, anunció que 32 escuelas de nivel primaria regresarán a clases.

Este regreso se trata de un programa piloto de Centros de Asesoría y Apoyo Académico presencial, con el objetivo de reforzar los aprendizajes de cada uno de los alumnos que han intentado tomar clases en línea debido a la pandemia.

González explicó que la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua realizó este programa piloto sujeto a los estrictos protocolos preventivos que autoridades de México han dictado, con el fin de disminuir el riesgo de contagio por Covid-19.

El secretario señaló que este programa se fundamenta en la Guía de Orientación para la Reapertura de las Escuelas ante Covid-19, dado que así pretenden reforzar los conocimientos a cada niño, ya que se ha presentado una desigualdad severa al momento de tomar clases en línea.

Relató que no todos los estudiantes cuentan con los recursos necesarios para tomar las clases desde su casa, por lo que la cobertura del programa Aprende en Casa II no ha tenido un gran alcance y poblaciones no cuentan con la posibilidad de visualizarlo.

Debido a ésto, las escuelas que llevarán a cabo este programa serán cinco de la comunidad menonita, nueve de los pueblos originarios (tarahumaras), ocho planteles estatales y 10 federales.

