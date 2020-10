Giran orden de aprehensión contra la ex subdirectora de la Tesorería de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte

Ciudad de México.- La ex subdirectora de la Tesorería de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Carolina Estrada Acosta, es buscada por la justicia federal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra, por el delito de peculado.

Ante esta situación, la ex funcionaria promovió un amparo para evitar su captura y requirió que no se emita una alerta migratoria en su contra, y mucho menos se pida a Interpol la emisión de una ficha roja. Su demanda fue admitida a trámite, pero no hubo pronunciamiento sobre la suspensión porque no la solicitó.

En la administración pasada, la entonces Procuraduría General de la República le imputó a la ex funcionaria haber autorizado en 2014 transferencias por un total de 857 millones 300 mil pesos de una cuenta con recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples a otras cuentas del gobierno veracruzano, lo que evitó conocer las erogaciones de los recursos.

Sin embargo, el mandamiento judicial se le negó a la PGR el 10 de noviembre de 2018, porque un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Xalapa determinó que el Ministerio Público obtuvo la información financiera de manera ilegal, ya que no lo hizo con autorización judicial.