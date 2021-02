Jueza desecha juicio promovido por Felipa Obrador contra el Presidente de la República

Ciudad de México.- Felipa Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, perdió un juicio promovido contra su primo por la cancelación de diversos contratos de suministros que tenía a través de su empresa Litoral Laboratorios Industriales, con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El viernes, una jueza federal desechó la demanda de amparo de Felipa Obrador Olán, en la que acusaba al presidente de la República de vulnerar y violentar sus derechos humanos al imposibilitarla, mediante un memorándum dirigido a todas las dependencias federales y paraestatales, de tener relación comercial y laboral con empresas públicas del Estado mexicano.

El memorándum impugnado, fechado el 13 de junio de 2019, está dirigido a todos los funcionarios del Gobierno de México y en él, el Presidente les instruye no permitir, bajo ninguna circunstancia, que miembros de su familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio.

Felipa Obrador alegó ante el Poder Judicial de la Federación que con la decisión de su primo se le violentó su derecho al trabajo, además de que se le marginó en todas la licitaciones emitidas desde Pemex.

Sin embargo, la jueza Grissell Rodríguez resolvió desechar la demanda, al considerar que el memorándum emitido por el Presidente no produce un agravio personal y directo a su empresa, además de que se equivocó de vía para hacer su reclamo pues debió acudir al juicio contencioso administrativo federal.

“Se estima que el memorándum en debate no produce agravio personal y directo a la empresa quejosa, ya que no se dirije a dicha empresa. Tal documento no ha sido base o fundamento para que se rescindiera el contrato a que alude la empresa, ni que por tal memorándum se vede la posibilidad o se prohiba participar en licitaciones para obtener contratos con el sector público o privado”, señala el resolutivo.

En diciembre pasado se dio a conocer que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador fue beneficiada con contratos en Pemex por más de 365 millones de pesos.