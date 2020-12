En pleno semáforo rojo, alcaldesa de Naucalpan celebra boda junto con 150 personas

En pleno semáforo rojo en el Estado de México y ante la gravedad de los contagios de Covid-19, la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, celebró su boda con Lázaro Gaytán Aguirre, excomisario de Seguridad Pública del gobierno municipal y a la ceremonia acudieron más de 150 invitados.

En redes sociales circularon algunos videos en el que se observan aspectos de la fiesta a la que habrían asistido unas 150 personas, la mayoría de ellas no portan cubrebocas y no toman la sana distancia como medidas preventivas ante el Covid-19.

Si bien la boda no se realizó en el Estado de México, sino en Cuernavaca, Morelos, se dice que el cambio se dio luego del retorno al semáforo rojo, para no suspender el evento.

En #SemáforoRojoEdomex, alcaldesa #PatyDurán, pasó su noche en bodas en #Morelos al contraer nupcias con el ex comisario Lázaro Gaytán, en tanto la movilidad en #Naucalpan por tianguistas y ambulantes y comercio fijo al tope.

Este hecho fue criticado, luego de que se anunciara el aumento de contagios en el Estado de México por lo que a partir del sábado pasado la entidad regresó a semáforo rojo y ella es alcaldesa en el municipio mexiquense de Naucalpan.

En otros video se observa al hermano de la edil, el exalcalde panista de Naucalpan, José Luis Durán Reveles, con un micrófono en mano y a un costado de la pareja quienes se cubren el rostro con una careta.

Se observa el momento en que da las gracias a los asistentes por acudir “a este día tan especial, en este día tan importante en la vida de Paty y de Lázaro”

La boda de la alcaldesa de #Naucalpan Patricia Durán Reveles y el ex jefe de la policía Lázaro Gaytán.

La boda de la presidenta municipal fue por el civil, realizaron un brindis en el jardín, seguida de un banquete en un salón privado y una cena de gala.





Los invitados llegaron por diferentes accesos y algunas mujeres no llevaban cubrebocas ni careta, para no arruinar su maquillaje. De igual manera, afirmaron que los invitados no respetaron la sana distancia y que varios de ellos no usaron cubrebocas.

