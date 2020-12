VIDEO: Perrito se enfrenta a oso que vagaba por las calles de Monterrey

Varios residentes de la colonia Lomas de Satélite en Monterrey, en el estado de Nuevo León, fueron testigos de la llegada de un oso negro a la zona cercana al área; sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que un pequeño perro chihuahua salió a la defensa de los vecinos.

El avistamiento quedó captado en video, demostrando al úrsido deambulando por las calles en busca de algo de residuos de comida desechados por las personas que habitan el área.

Incluso, varios perritos de los residentes comenzaron a ladrar al detectar la presencia del enorme animal, pero fue uno de ellos el que tuvo el valor de enfrentarlo, para defender la seguridad de todas las personas que se encuentran viviendo en la colonia.

El hecho quedó grabado en video, en el que se puede escuchar claramente como el pequeño animal ladraba con la intención de alejar al oso negro; no obstante, éste pareció no entender y hasta se tomó el tiempo para sentarse sobre el pavimento y disfrutar de la vista del territorio al que no fue invitado.

Un perro chihuahua trató de ahuyentar a un oso que caminaba por calles de la colonia Lomas de Satélite en #Monterrey.



Al poco rato, el can decidió salir y encararlo, logrando que el osezno abandonara el lugar en cuestión de segundos.

Por otro lado, ésta no es la primera vez que un ejemplar de este tipo suele verse en algunas regiones del estado de Nuevo León, pues durante este año, varias personas se han encontrado de frente con estas bestias, las cuales han demostrado tener cierta atracción por pasearse en lugares concurridos por los seres humanos.