Pide Fiscalía 10 años más contra Miss Mónica por las víctimas del Colégio Rébsamen

La Fiscalía de justicia de la Ciudad de México subió su solicitud de pena contra la maestra Miss Monica “N” de 57 a 67 años de prisión ante el Tribunal de Enjuiciamiento del poder judicial de la ciudad de México que lleva el caso.

Al concluir la quinta audiencia de individualización de pena en contra de la ex dueña del colegio Rébsamen, su abogado Rosendo Gómez Hernández reveló que el Ministerio Público solicitó a los jueces que llevan el proceso que la pena en contra de su cliente se incrementara 10 años más a los que inicialmente se anunció durante una conferencia de prensa del vocero de la Fiscalía Ulises Lara.

El abogado de la Miss Mónica precisó que no existen elementos jurídicos para esta solicitud de incremento de la pena, lo cual deja ver no una acción de justicia sino de venganza, ya que los hechos que provocaron la muerte de los menores se derivó de una situación culposa y no dolosa.

Por otra parta el juez que lleva el caso del Director de Obra, Juan Apolinar Torales Iniestra, en el Reclusorio Oriente, concedió un plazo de 3 meses más para la investigación complementaria por la acusación de homicidio culposo, con lo cual se pretende recabar mayores datos que confirmen que la obra no pudo resistir mayor peso del que se le colocó, lo que terminó en el colapso del inmueble.