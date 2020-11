Profeco dice que no hay motivos para que aumente el precio de la tortilla

Después del anuncio del Consejo Nacional de la Tortilla sobre un aumento de uno o dos pesos, el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, negó que vaya a ver un alza ya que el precio de los energéticos no ha tenido un incremento y la cosecha de maíz blanco fue buena.

Al ser cuestionado en la conferencia de prensa por el anuncio del Consejo Nacional de la Tortilla sobre que en diciembre subiría entre 1 y 2 pesos el costo de este producto, el cual cuesta entre 10 y 18 pesos el kilogramo en distintas partes del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador cedió la palabra a Sheffield.

“No ha habido aumentos y la cosecha del maíz blanco fue buena este año. Si no ha aumentado nada, ¿por qué van a subirlo? No tenemos conocimiento de que vaya a haber un alza de la harina de maíz nixtamalizada. No hay porqué subirlo”, expresó el procurador.

Comentó que incluso GRUMA y MINSA, los dos principales fabricantes de harina de maíz nixtamalizada, no han tenido aumentos.

Cabe destacar que incluso la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas rechazó el aumento al precio del kilogramo de este insumo, pues consideró que sería un fuerte golpe a los bolsillos de los mexicanos durante las crisis sanitaria y económica por el Covid-19.

Sheffield aclaró que “no hay una sola agrupación de fabricantes de tortilla aunque se digan nacional son regionales, y hay más de una docena de agrupación importantes, y ésta del Estado de México empezó con el ruido”.

Al respecto, el presidente López Obrador confió en que no habrá aumentos a la tortilla, ya que no han incrementado los precios de los energéticos.

Además reconoció a distintas empresas, entre ellas a MASECA, por su apoyo tras las inundaciones en Tabasco, pues esta empresa ha enviado tres plantas para hacer tortillas para los damnificados.