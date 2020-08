FOTO: Con tanque de oxígeno, sacerdote ofrece misa para feligreses

En redes sociales se hizo viral la historia de un sacerdote, luego de que causó sensación tras ofrecer misa para feligreses de una forma peculiar, pues lo realizó con apoyo de un tanque de oxígeno debido a los problemas de salud que presentaba, según se deja ver en un video.

El sacerdote fue identificado como Miguel José Medina Oramas y se dedicó a realizar una misa vía Facebook Live mediante la cuenta oficial de la iglesia Santa Luisa de Marillac, debido a la contingencia sanitaria que se vive por la pandemia de Covid-19.

Te puede interesar:

Perú inicia primeros ensayos de vacuna contra Covid-19

El sacerdote, de origen yucateco, ha sido víctima de esta misma enfermedad, pero eso no le ha impedido seguir promoviendo la palabra de Dios y la fe en las personas, por lo que se ha esforzado en recuperarse.

Fue así que durante la transmisión en vivo, Miguel José mencionó que había presentado algunos problemas de salud debido a que contrajo el virus de Covid-19, mas eso no lo detenía para seguir llevando la palabra de Dios y el espiritualismo en estos momentos complicados que está viviendo el mundo.

Sin más, con ayuda del tanque de oxígeno comenzó a celebrar la misa. Ante los hechos, algunos de los feligreses que fueron testigos no dejaron de agradecerle por el esfuerzo que el hombre realizaba, mientras que otros no dejaron de escribirle mensajes con recomendaciones, como el guardar reposo y no hacer mucho esfuerzo físico para evitar que empeorara su salud.

En tanto, él explicó que el hecho de dar misas lo mantiene motivado para seguir adelante y ganar la batalla contra el Covid-19, por lo que aseguró que seguirá celebrando las reuniones religiosas.

Confío profundamente en la fuerza de la oración y creo que gracias a ello puedo estar de pie al enfrentarme al Covid-19, la caricia de Dios en mi corazón y su dulzura a través de tantos hermanos orando por mí

También te puede interesar:

VIDEO: Youtuber crea ‘pistola’ que lanza cubrebocas a la boca