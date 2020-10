Fallece Tony Lewis, famoso cantante de los 80 y vocalista del grupo The Outfield

A lo largo de este año se han dado a conocer varios fallecimientos de grandes figuras musicales, en este caso se trata de Tony Lewis, el cantante y bajista del famoso grupo de pop rock ochentero, The Outfield.

Según el comunicado que dio a conocer su publicista, Lewis murió “repentina e inesperadamente” en su casa de Londres este martes 20 de octubre. En el escrito no se revelaron las causas del fallecimiento.



Carrera

Nacido el 21 de diciembre de 1957, Lewis formó el grupo con su viejo amigo Alan Jackman y el guitarrista John Spinks, después de haber tocado anteriormente en una banda de rock progresivo.

The Outfield tuvo varios éxitos en la década de 1980, sobre todo “Your Love”, que alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 en 1986. Otras canciones populares incluyen “All The Love” y “Say It Isn’t So”.

En los últimos años, Lewis se embarcó en una carrera en solitario, después de la muerte del guitarrista John Spinks por complicaciones a causa del cáncer de hígado en 2014, lo que marcó definitivamente el final de The Outfield, lanzando “Out of the Darkness” en 2018 y un EP de MTV Unplugged a principios de este año.

Tony Lewis dejó a su esposa Carol, con la que estuvo casado alrededor de 33 años, y sus dos hijas Gemma y Rosie; también tres nietos.