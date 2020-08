Urgen medidas emergentes para la Reactivación Económica: Concanaco

Ciudad de México.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo advirtió que, de no contar en breve con medidas adicionales de apoyo a la planta productiva en el Plan de Activación Económica, que surja de las propuestas de los sectores productivos, especialistas y gobiernos de los tres niveles en conjunto, en el país se acrecentará el desempleo y la pobreza.

La Concanaco planteó que a México le urgen programas de apoyos que incluyan financiamiento accesible a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) e incentivos para la inversión, que se pongan en acción de inmediato a fin de iniciar la recuperación en los últimos cinco meses del año.

Consideró apremiante impulsar a los sectores productivos del país para contrarrestar la disminución del Producto Interno Bruto (PIB), que en el segundo trimestre de este año, según estimaciones del INEGI, cayó 17.3 por ciento respecto a los primeros tres meses de este 2020.

Subrayó que también se requiere de mayor inversión tanto nacional como extranjera, para la generación de fuentes de trabajo que ayuden a contrarrestar los más de 1.5 millones de empleos formales que ya se perdieron por la pandemia.

Aseguró que a pesar de que esta pandemia paralizó la productividad del país, la gran mayoría de las empresas tomó la responsabilidad de mantener su planta productiva, pero debido a que muchas, consideradas no esenciales todavía no operan y las que regresaron a laborar sufrieron disminución de sus ingresos, se estima que 500 mil negocios, la mayoría de ellos Mipymes, no estarán en condiciones de volver a abrir.