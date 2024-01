VIDEO: Extraña nube con forma de ovni sorprende a la CDMX, ¿de qué se trata?

La tarde de este miércoles 10 de enero, el cielo de la Ciudad de México (CDMX) registró una nube muy extraña con forma elíptica, que para muchos capitalinos asemejó a una nave extraterrestre; sin embargo, este peculiar fenómeno tendría una explicación, ¿de qué se trata?

Extraña nube en la CDMX desata todo tipo de teorías

La extraña nube fue captada al sur de la Ciudad de México y debido a su sorpréndete forma, de inmediato, robó la atención de los capitalinos, quienes no tardaron en generar todo tipo de teorías conspirativas alertando sobre la supuesta llegada de los ovnis.

El fenómeno impactó a una más al combinarse con el increíble atardecer de color rojo que registró la capital del país, durante la tarde de este miércoles 10 de enero, por lo que no solo se veía una nube con forma elíptica, sino también un peculiar tono rojizo.

Entre los comentarios que más destaca en redes sociales, se encuentran aquellos que describen a la extraña nube como una nave extraterrestre, pues su forma brinda un parecido muy similar a como se imagina el transporte de este tipo de seres.

¿Qué es la extrañan nube captada en los cielos de la CDMX? | Especial

Esta es la razón por la que una extraña nube se formó en la CDMX

Las impresionantes imágenes no tardaron en causar revuelo en redes sociales, aunque este extraño fenómeno realmente tiene una explicación sustentada en la ciencia, ¿de qué se trata?

¡No son ovnis! El fenómeno se llama nube lenticular y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocurre cuando una masa de aire predominante tiene mucha estabilidad, es decir, cuando las nubes casi no se mueven, lo que generaría un evento completamente estático.

Aunque no lo parezca, este tipo de nubes son más comunes de lo que pensamos y no tienen nada que ver con los ovnis, ya que tienen una forma de lente convergente que les da ese aspecto, pero en realidad no tendrían ninguna relación con los extraterrestres ni con teorías de mal augurio.