¿El núcleo de la Tierra se frenó y ahora gira más lento? Esto se sabe

El planeta Tierra está compuesto por diversas capas, una de ellas es el núcleo, el cual se encuentra en continuo movimiento generando diversos eventos geológicos como la formación de montañas, terremotos y erupciones volcánicas. Sin embargo, los expertos descubrieron recientemente que el núcleo se pudo haber frenado provocando que el planeta ahora gire más lento.

El núcleo de la tierra se encuentra a más de cinco mil kilómetros de profundidad de la corteza terrestre, donde se genera el magnetismo, por lo que los científicos han pasado años investigando que ocurre en esas zonas.

La Universidad de Pekín, en China, publicó un estudio en la revista Nature Geoscience, sobre el comportamiento del núcleo, lo que dejó sorprendida a la comunidad científica al darse cuenta que éste se pudo haber frenado.

¿Qué pasó en el núcleo de la Tierra?

De acuerdo con el estudio, la velocidad del núcleo se ralentizó en los últimos años; además comenzó a girar en sentido contrario. Este patrón sugiere que la rotación del núcleo de la Tierra se detuvo recientemente.

¿Se ha detenido el núcleo de la Tierra?

La respuesta es no, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción pic.twitter.com/1DtMZc9Pag — IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) January 24, 2023

Los geólogos compararon este patrón con los registros sísmicos de Alaska de los dobletes de las Islas Sandwich del Sur que se remontan a 1964 y parece estar asociado con un retroceso gradual del núcleo interno como parte de una oscilación de aproximadamente siete décadas.

El Instituto geológico explicó que la nueva investigación "afirma es que el núcleo ha decrecido su velocidad y está 'desacompasado' con la velocidad de giro del resto del planeta".

¿Cómo afecta que haya frenado el núcleo de la Tierra?

Según los expertos, “algo está sucediendo con las fuerzas magnéticas y gravitatorias que impulsan la rotación del núcleo interno, cambios que traen afectaciones a la Tierra.

“Dichos cambios podrían vincular el núcleo interno con fenómenos geofísicos más amplios, como aumentos o disminuciones en la duración de un día en la Tierra”, compartieron los expertos en el estudio sobre el núcleo de la Tierra”.

No obstante, el Instituto Geológico subrayó que para afirmar la hipótesis de que el núcleo se frenó recientemente se necesitarán varios años.

