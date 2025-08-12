Taylor Swift: ¿Anunciará su nueva era en el podcast de Travis Kelce? Las pruebas

¿Se vienen sorpresas? Después de meses de silencio tras el monumental Eras Tour, los “swifties” están en alerta máxima y con una teoría que no para de crecer: Taylor Swift está a punto de iniciar su nueva era y podría hacerlo de una forma completamente inesperada. ¿El lugar elegido? El pódcast de su novio, Travis Kelce. A continuación, te revelamos todas las pistas que sugieren que el anuncio de su próximo álbum, ‘TS12’, es inminente.

El color naranja y el misterio del “TS12” de Taylor Swift

Todo comenzó con un color: el naranja. La cuenta oficial de Taylor Swift compartió una publicación con 12 fotos de la artista durante el Eras Tour, todas luciendo atuendos naranjas. La descripción del post no dejó lugar a dudas: “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos la próxima era...’”. Esta frase, un guiño directo a la introducción personal de la artista en el libro de la gira, ha sido interpretada como la señal de que el final de una etapa y el inicio de otra están a la vuelta de la esquina.

¿Una coincidencia? Para los fans más veteranos, el número 12 es una referencia directa a ‘TS12’, el nombre que los swifties le han puesto a su misterioso duodécimo disco de estudio. Este patrón de “Easter eggs” es la forma en que la cantante se comunica con sus seguidores, y las pistas de esta semana parecen encajar a la perfección.

El pódcast de los hermanos Kelce: ¿El escenario del gran anuncio?

Mientras el fandom de Swift procesaba las pistas naranjas, los seguidores de los hermanos Travis y Jason Kelce notaron algo extraño en su pódcast de fútbol americano, ‘New Heights’. La miniatura del siguiente episodio, que normalmente es de color amarillo, había cambiado a una vibrante naranja.

El misterio se intensificó con el anuncio de “un episodio especial con una invitada MUY especial”. La miniatura muestra a los hermanos con la silueta de una mujer en el fondo naranja, e incluso Jason Kelce aparece usando mercancía del Eras Tour. Horas después, un clip promocional confirmaba la presencia de Swift en el programa, donde se les oye hablar del color naranja, lo que alimentó aún más las especulaciones.

¿Cuál fue el último álbum de Taylor Swift?

Este nuevo trabajo llega después del éxito de The Tortured Poets Department, su álbum doble que salió en abril de 2024 y se convirtió en el más vendido del año. Con este nuevo disco, Taylor Swift iniciaría una nueva etapa musical que ya emociona a sus fanáticos.

Con todas estas pruebas, la comunidad de fans está convencida de que el anuncio oficial de su nueva era es cuestión de horas. La expectativa es que el álbum sea su proyecto más romántico hasta la fecha, un reflejo de su relación con Kelce. Todos los ojos están puestos en el pódcast ‘New Heights’ a la espera de la confirmación.