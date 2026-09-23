Confirmado: La estación de la nueva Línea 6 del Mexibús que conectará con el Tren Interurbano México-Toluca

La Línea 6 del Mexibús Valle de Toluca-Lerma-Zinacantepec tendrá su conexión con el Tren Interurbano México-Toluca en la Terminal Tren Lerma, ubicada sobre la zona de Avenida Las Torres.

De acuerdo con el proyecto publicado por el Gobierno del Estado de México, el corredor comenzará en Zinacantepec y llegará hasta Lerma, donde enlazará directamente con la terminal del tren.

La ruta tendrá aproximadamente 28.8 kilómetros por sentido, dos terminales y 50 estaciones por sentido.

¿Qué municipios recorrerá el nuevo Mexibús?

El corredor atravesará Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, siguiendo vialidades como Adolfo López Mateos, José María Morelos, Paseo Tollocan y Avenida Las Torres.

La idea es que el Mexibús funcione también como un sistema alimentador del Tren Interurbano, facilitando los traslados de quienes necesitan combinar ambos servicios.

¡Toluca tendrá la LÍNEA 6 del MEXIBÚS y estas serán sus ESTACIONES! Conectará al Tren Interurbano con el Centro de Toluca y más lugares de gran relevancia 🚍#Mexibús #Toluca #EDOMEX #Movimex #TrenInterurbano #Lerma #Zinacantepec pic.twitter.com/UVZpPE95rG — Santi VR (SNT Movilidad Urbana) (@SntVTC) September 17, 2026

¿Cuántas personas se beneficiarían con la Línea 6?

El proyecto contempla una demanda de 88 mil 204 usuarios diarios, de acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado de México.

Además del servicio troncal, el proyecto plantea reordenar rutas de transporte de menor capacidad y sumar infraestructura para bicicleta, como biciestacionamientos y sistemas de bicicleta pública.

¿Cómo será el recorrido de la Línea VI del Mexibús?

El trayecto partirá de la zona de Avenida 16 de Septiembre y la carretera Morelia-Toluca, en Zinacantepec, y avanzará hacia Toluca por el corredor Adolfo López Mateos.

Después cruzará la zona centro de Toluca y continuará por Paseo Tollocan, hasta llegar a Lerma y conectar con la Terminal del Tren Interurbano.

La conexión resulta relevante porque “El Insurgente” cuenta con estaciones en Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, además de sus estaciones en la Ciudad de México.

Es importante recordar que el Tren Interurbano transporta alrededor de 140 mil usuarios al día. Un sistema que funciona para conectar el Valle de Toluca con la Ciudad de México. La implementación de la nueva Línea 6 del Mexibús y la conexión que tendrían más demanda y ayudaría a miles de familias mexiquenses.