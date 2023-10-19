¿Con conexión al Metro de la CDMX? Habrá nueva línea del Mexicable en Edomex

El Estado de México estrenará nueva línea del Mexicable que conectará al municipio de Naucalpan con la Ciudad de México; la obra prevé facilitar el traslado de millones de personas que acuden a la capital por estudios, trabajo o compras, pero ¿cuál será la nueva ruta?

Daniel Sibaja, secretario de Movilidad mexiquense, informó que el proyecto forma parte del "Plan Colibrí", una estrategia con la que se espera construir ciclovías, digitalizar los pagos del transporte público y hasta implementar un tren ligero en la entidad con más habitantes en todo México.

En el caso del Mexicable, creado en 2014 para transportar de forma masiva a los habitantes de zonas de difícil acceso, la nueva ruta también tendría conexión directa con otros sistemas de movilidad.

¿Cuál será la ruta de la nueva línea del Mexicable?

La nueva línea del Mexicable se estima que tenga un trayecto de 8 kilómetros a lo largo de seis estaciones que conectarán a los habitantes de Naucalpan con el Centros de Transferencia Modal de Cuatro Caminos, donde actualmente se ubica una terminal del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La transformación de la movilidad está aquí ✅



Con mucha emoción les comparto las principales acciones de nuestro plan colibrí, una idea que transformará la movilidad para el pueblo mexiquense.



Estas son 10 acciones de 100 que estaremos impulsando para el bienestar de la gente… pic.twitter.com/k2yoNhz5hb — Daniel Sibaja (@DanielSibaja_) October 16, 2023

Hasta el momento se desconoce la ubicación exacta de las estaciones, así como la fecha en que iniciaría el proyecto y las obras para implementar la nueva línea del Mexicable que beneficiaría a millones de habitantes del Estado de México.

"Va a correr a lo largo de ocho kilómetros con seis estaciones y va a conectar a toda el área desconectada de Naucalpan. Será un transporte seguro, eficaz y eficiente; este sistema de transporte masivo es el más seguro del país; por ejemplo en las Líneas 1 y 2 no se ha registrado un solo asalto, para que veamos el nivel de certeza y confianza que genera, y lo más importante, que va a tener conectividad hacia Cuatro Caminos", explicó Daniel Sibaja.

Algunas de las colonias que serían impactadas por el Mexicable, en caso de concretarse la nueva ruta, serían Chamapa y San Augustín, donde actualmente la conexión de transporte es limitada en algunas zonas.

¿Cuánto cobra y cuáles son las estaciones del Mexicable?

Actualmente, la tarifa del Mexicable es de 9 pesos y el pago se realiza a través de la tarjeta Mexipase, la cual se adquiere en las estaciones de la Línea 1 y 2.

En cuanto a las estaciones, la Línea 1 está conformada por las siguientes paradas:



San Clara

Hank González

Fátima

Tablas del pozo

Los bordos

Deportivos

La Cañada

Mientras que la Línea 2 del Mexicable cuenta con esta ruta:

