Iban en un camión y se quedaron sin aire; revelan nuevos detalles de la muerte de más de 50 migrantes en Texas

En 2022, la muerte de 53 migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos conmocionó a todos los países de donde eran originarios: México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Cuatro años después, Fiscal General para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, sentenció a Felipe Orduña Torres y Armando González Ortega por el caso.

¿Cómo murieron los 53 migrantes?

Todo ocurrió en junio de 2022, cuando 64 migrantes viajaban en la frontera de México y Estados Unidos con la intención de cruzar ilegalmente a la unión americana.

El recorrido lo hacían a bordo de un remolque sin ventilación, el cual también presentaba fallas en el aire acondicionado, por lo que 48 personas de las 64 que viajaban perdieron la vida en el lugar.

Y aunque 16 migrantes fueron asistidos por equipos de emergencia y trasladados a hospitales cercanos para su atención médica, sólo 11 sobrevivieron, incluyendo a una mujer embarazada.

Hugo, migrante mexicano que llegó a #Texas siendo niño, construyó una trayectoria de 42 años en la gastronomía y hoy cuenta con cinco restaurantes, con un sexto en camino. Por su parte, Adrián, de 28 años, fue reconocido con un Premio James Beard, consolidándose como una de las nuevas figuras de la cocina mexicana. Ambos destacan el papel de los migrantes, cuyo trabajo, talento y creatividad contribuyen al crecimiento económico y enriquecen la cultura de Texas ✨ @velahugo con la nota en #HechosContigo con @_NinaAndrade y @jzarzap — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Sentencian a dos por la muerte de los migrantes

Un ciudadano de origen guatemalteco fue sentenciado a 30 años de prisión por su participación en una red de tráfico de personas vinculada con la muerte de los 53 migrantes en Texas.

La Fiscalía de Estados Unidos informó que Rigoberto Miranda Orozco recibió la condena por su papel en el caso de los migrantes que viajaban en condiciones de hacinamiento dentro del remolque de un camión, es decir, amontonamiento de un número excesivo de personas.

"Rigoberto Miranda Orozco, el acusado sentenciado hoy, fue una pieza clave en esta organización de tráfico de personas que causó la muerte de estas 53 personas", dijo Justin R. Simmons, Fiscal General para el Distrito Oeste de Texas.

En 2025, Felipe Orduña Torres fue condenado a cadena perpetua, mientras que Armando González Ortega recibió una pena de 83 años de cárcel, por su participación en los hechos.

