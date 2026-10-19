Reforzarán ayuda consular tras muerte de mexicano en custodia de ICE: Mañanera de hoy 19 de octubre de 2026 de la presidente Sheinbaum

En su conferencia mañanera del 19 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum, presidente de México, afirmó que mantiene la instrucción a los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos para brindar todo el apoyo a los connacionales que sean detenidos en operativos migratorios en ese país.

Refuerzo en consulados tras la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE

La presidente se refirió al caso de Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, un mexicano que falleció en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Laredo, Texas, el 18 de octubre.

Con este deceso, suman 18 los connacionales fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios, según informó la mandataria.

Eliminación de páginas de TikTok vinculadas al crimen organizado

Sheinbaum Pardo detalló que, según el secretario de Seguridad, se han identificado mil 800 páginas de grupos criminales. De ese total, alrededor de 800 ya fueron retiradas de la plataforma, mientras que mil se encuentran en trámite de baja, la mayoría en TikTok.

“Se tiene una comunicación permanente con TikTok para que obligatoriamente bajen estas páginas”, expresó Sheinbaum.

La presidente añadió que, durante el fin de semana, se detuvo a tres presuntos responsables por reclutamiento en redes. Señaló que existe una investigación importante del Centro Nacional de Inteligencia sobre estos hechos.

¿Trump utilizó el término “narcopolíticos”? Esto dijo Claudia Sheinbaum

La presidente Claudia Sheinbaum confirmó que la más reciente llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el pasado 16 de septiembre y negó que, en cualquiera de las ocasiones en las que se ha comunicado personalmente con el mandatario estadounidense, este haya utilizado el término “narcopolíticos” para referirse a gobernadores o funcionarios presuntamente relacionados con temas ilícitos.

“No, no, nada de eso. Además, ¿cuáles narcopolíticos? No, nada de eso. Nunca ha usado la palabra narcopolíticos en sus conversaciones, nunca”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum explicó que, en general, en las llamadas telefónicas se abordan los temas de seguridad y comercio. Indicó que, en materia de seguridad, a Trump le interesa que cruce menos fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

