VIDEO: 25 años después del 11S; miles de muertos, toxicidad en el aire y un juicio en espera
25 años después, Nueva York vuelve a detenerse para recordar el 11S, donde miles murieron, las Torres Gemelas desaparecieron, pero el juicio contra el cerebro del ataque no comenzará hasta 2028.
El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones secuestrados por Al Qaeda impactaron las Torres Gemelas, el Pentágono y Pensilvania, causando miles de muertos, desaparecidos y sobrevivientes afectados. A 25 años del ataque, Nueva York realiza homenajes en su memoria, mientras persiste una deuda pendiente: el juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el cerebro del atentado, que comenzará hasta el 5 de junio de 2028 en Guantánamo.