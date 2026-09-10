VIDEO: 25 años después del 11S; miles de muertos, toxicidad en el aire y un juicio en espera

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones secuestrados por Al Qaeda impactaron las Torres Gemelas, el Pentágono y Pensilvania, causando miles de muertos, desaparecidos y sobrevivientes afectados. A 25 años del ataque, Nueva York realiza homenajes en su memoria, mientras persiste una deuda pendiente: el juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el cerebro del atentado, que comenzará hasta el 5 de junio de 2028 en Guantánamo.