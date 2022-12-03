Nueva York busca un director “matarratas” pagará 170 mil dólares

Nueva York está en busca de un director “matarratas” que ayuda a acabar con la plaga de roedores que azota a la ciudad desde hace dos años; el único requisito es que sea una persona con “actitud de capa y espada y un aura general de maldad”.

El nuevo trabajo como jefe “matarratas” fue publicado a principios de esta semana en un intento de frenar la propagación de estos roedores, luego de que el avistamiento de ratas aumentara 71 por ciento durante la pandemia de Covid-19.

El departamento de Saneamiento de Nueva York informó que se han visto ratas en las calles, el Metro y hasta en los hogares de los neoyorquinos, lo que preocupa al gobierno de la ciudad.

“No hay nada que odie más que las ratas”, escribió en mensaje Eric Adams, alcalde de Nueva York, para anunciar la vacante del puesto de director “matarratas” y agregó que sueldo será de entre 120 mil y 170 mil dólares.

There’s NOTHING I hate more than rats.



If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.



Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022

"Si tienes el impulso, la determinación y el instinto asesino necesarios para luchar contra la implacable población de ratas de la ciudad de Nueva York , entonces el trabajo de tus sueños te espera".

Requisitos para ser matarrastas en Nueva York

Adams indicó que hay una serie de requisitos para quedarse con el puesto de director “matarratas”. Los solicitantes deben residir en la ciudad de Nueva York tener una licenciatura y estar dispuestos a realizar funciones de "atrapar y matar" mediante el uso de técnicas prácticas para exterminar roedores, según la publicación.

"El candidato ideal para estar altamente motivado y algo sediento de sangre, decidido a mirar todas las soluciones desde varios ángulos, incluida la mejora de la eficiencia operativa, la recopilación de datos, la innovación tecnológica, la gestión de basura y la matanza mayorista", dijo.

¿Por qué hay ratas en Nueva York?

Las autoridades aseguraron que el aumento de ratas en los últimos dos años se debió principalmente al permiso que el gobierno otorgó a los restaurantes en 2020 para que los comensales pudieran cenar en las aceras, como medida para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus.

La basura fue otro factor para el crecimiento explosivo de la población de ratas de la ciudad; por ello, en octubre, los funcionarios de Nueva York anunciaron restricciones más estrictas con respecto a la colocación de bolsas de basura en las aceras para que se las llevaran los trabajadores de saneamiento.

La leyenda urbana dice que hay una rata por cada uno de los 8.8 millones de habitantes de la ciudad de Nueva York. Pero un estudio de 2014 mostró que la ciudad probablemente tenía alrededor de 2 millones de ratas.

