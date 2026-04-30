“Este es solo el comienzo": La amenaza de congresistas republicanos de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya

El anuncio de la Fiscalía de Nueva York contra Rubén Rocha Moya por sus vínculos con el crimen organizado provocó reacciones en todo México y Estados Unidos, incluyendo a los Republicanos en el Congreso de Estados Unidos, específicamente desde el Comité de Asuntos Exteriores.

Estos miembros del partido de Donald Trump lanzaron una amenaza directa hacia todos los implicados con el crimen y el tráfico de drogas y advirtieron que este es "solo el comienzo".

The days of impunity for narcoterrorists are over.



From Nicolás Maduro to Rubén Rocha Moya, if you’re complicit in trafficking drugs into the United States, we will hold you accountable.



This is just the beginning. https://t.co/0h1gIGBCla — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) April 30, 2026

Republicanos de Estados Unidos comparan a Rocha Moya con Nicolás Maduo

A través de la cuenta oficial de la mayoría republicana en el Comité de Asuntos Exteriores, el mensaje fue: "Los días de impunidad para los narcoterroristas terminaron". Lo que más llamó la atención fue que pusieron en la misma balanza a Nicolás Maduro y a Rubén Rocha Moya.

Según los legisladores encabezados por Brian Mast, si un funcionario es cómplice en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, será perseguido sin importar su jerarquía. "Esto es solo el comienzo", sentenciaron, dejando claro que Rocha es ahora un objetivo prioritario para ellos.

"Morena es sinónimo de narco-corrupción": Así se refieren políticos de Morena en Estados Unidos

El tono subió aún más con las declaraciones del congresista republicano Carlos A. Gimenez. El legislador afirmó que bajo el actual partido en el poder, México se ha convertido en un territorio controlado por el crimen. Gimenez expresó su profunda preocupación de que la conspiración que hoy tiene a Rocha contra las cuerdas llegue a los niveles más altos del gobierno mexicano.

Para los republicanos, la acusación contra el gobernador de Sinaloa es la prueba reina de que la política y el narco caminan de la mano en el país.

¿De qué acusan a Rocha Moya en Estados Unidos?

El fiscal Jay Clayton y la DEA acusan a Rocha Moya de haber utilizado su cargo para proteger a la facción de "Los Chapitos". Pero la historia va más atrás: la acusación sostiene que los hijos de "El Chapo" le ayudaron a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales.

Una vez en el poder, el gobernador se habría sentado en reuniones con líderes del cártel para garantizarles que sus cargamentos de droga llegarían a suelo norteamericano sin problemas.

Cártel de Sinaloa: ahora visto como organización terrorista en Estados Unidos

Para la DEA, el esquema que mantenía Rocha Moya con el Cártel no es solo delincuencia organizada, es narcoterrorismo. Terrance C. Cole, administrador de la DEA, señaló que el cártel utiliza el soborno para socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses.

Al señalar a otros nueve funcionarios sinaloenses, Washington busca enviar un mensaje global: no importa si eres gobernador o policía, si estás en la nómina del narco, Estados Unidos te llevará ante la justicia.

🚨¡MORENA ES SINÓNIMO DE NARCO CORRUPCIÓN!



BAJO EL MANDATO DEL PARTIDO MORENA, #MÉXICO SE HA CONVERTIDO EN UN NARCO ESTADO.



DESDE EL CONGRESO DE USA, ESTAMOS PREOCUPADOS DE QUE ESTA CONSPIRACIÓN LLEGUE A LOS NIVELES MÁS ALTOS DENTRO DEL GOBIERNO MEXICANO. 🇲🇽 pic.twitter.com/mSkg1wYNbf — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) April 30, 2026

¿Quién es el juez asignado en el caso de Rocha Moya?

La encargada de llevar el proceso es la jueza Katherine Polk Failla. Ella será quien analice las pruebas de los sobornos millonarios y los pactos de impunidad. Con la desclasificación de estos cargos, el gobernador Rocha Moya se une a una lista negra de narco políticos.