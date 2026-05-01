Impresionante hallazgo de una momia egipcia de mil 600 años con una nota en el abdomen

Arqueólogos españoles realizaron un importante hallazgo en Egipto. Se trata de una momia de mil 600 años de antigüedad. Lo más impresionante es que tenía pegado en el abdomen un pasaje de la "Ilíada" de Homero, sobre una descripción de los participantes en la campaña griega contra Troya, conocida como "El catálogo de las naves".

Es la primera vez que se encuentra un texto de literatura en un ritual funerario egipcio, ya que hasta el momento, solo había encontrado papiros de fórmulas de rituales.

La momia fue encontrada en la localidad de Al Bahnasa, cerca de El Cairo y pertenece a la época romana, informó en un mensaje la Universidad de Barcelona.

Durante las excavaciones, los arqueólogos desenterraron un cementerio de la época romana además de una serie de momias en envolturas ornadas con motivos geométricos, junto a ataúdes de madera, tres lenguas de oro y un jarrón.

Especialistas explicaron que este descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre las prácticas funerarias en la ciudad de Al-Behansa durante las épocas griega y romana.

¿Cuáles son las momias más importantes del mundo?

De acuerdo con National Geographic son seis las momias de Egipto más importantes y reconocidas a nivel mundial. Entre ellas se encuentran El Rey Ramsés II, sus restos fueron hallados en 1886.

La reina Nefertiti, considerada la mujer más conocida del antiguo Egipto; sin embargo, sus restos no han sido localizados.

Tutankamón, conocida tras popularizarse la supuesta "maldición de Tutankamón", tras la muerte de algunos de los arqueólogos que encontraron su tumba, aunque en ella no estuviera inscrita ningún tipo de maldición.

La Dama de Dai, es conocida por ser la momia mejor conservada del mundo. Sus restos fueron hallados en 1972 en la provincia de Hunan, China.

Las momias de Tarim, descubiertas en 1995 en China, son reconocidas por las vestimentas de lujo europeas con las que las encontraron.

La momias de Llullaillaco fueron encontradas en 1999 en la cima del volcán Llullaillaco en el noroeste de Argentina.