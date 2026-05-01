Apuñalamiento masivo provoca caos escuela de Tacoma: ataque deja cinco heridos y activa emergencia
Un apuñalamiento en una escuela de Tacoma, Washington, dejó cinco heridos entre alumnos y un guardia; el ataque activó un operativo y hay un detenido.
Un apuñalamiento masivo registrado este jueves 30 de abril en una escuela secundaria de Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos, dejó al menos cinco personas heridas; entre ellas, cuatro estudiantes y un guardia de seguridad, en un ataque que movilizó a cuerpos de emergencia y obligó al confinamiento inmediato del plantel.
El hecho ocurrió alrededor de la 1:38 de la tarde en la escuela Foss; en cuestión de minutos, policías y bomberos ingresaron al lugar tras recibir el reporte de una agresión con arma blanca, encontrando a las víctimas con lesiones de consideración y activando un operativo de traslado urgente a hospitales cercanos.
Así se desarrolló el apuñalamiento dentro de la escuela secundaria de Tacoma
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió dentro del plantel escolar; el agresor, identificado como un estudiante, habría atacado directamente a otros alumnos y a un guardia de seguridad, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.
Las víctimas fueron atendidas inicialmente dentro de la escuela y posteriormente trasladadas; cuatro de ellas presentaban heridas graves, mientras que una más fue reportada con lesiones leves, lo que elevó el nivel de alerta entre autoridades locales.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿HAMBRE EN MEDIO DEL CAOS? LA RAZÓN POR LA QUE MICHAEL GLANTZ NO DEJÓ DE COMER DURANTE EL TIROTEO EN LA CENA DE TRUMP
🚨#BREAKING: A mass stabbing attack has occurred at a high school as multiple kids have been stabbed— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2026
📌#Tacoma | #Washington
At this time, a large emergency response is underway at Foss High School in Tacoma, Washington, following a reported mass stabbing incident on campus.… pic.twitter.com/s5nxuVh3io
Detención del sospechoso y control de la emergencia
El presunto responsable fue detenido en el lugar; autoridades confirmaron que también resultó herido y fue trasladado bajo custodia a un hospital, donde permanece mientras continúan las investigaciones.
Tras la intervención de los equipos de emergencia, la situación fue controlada; la escuela fue asegurada y se inició la revisión de las instalaciones para descartar riesgos adicionales.
Confinamiento y evacuación del plantel
Ante el apuñalamiento, el plantel fue colocado en confinamiento; estudiantes y personal permanecieron resguardados mientras se desarrollaba el operativo, hasta que horas más tarde se permitió la salida controlada.
Las autoridades habilitaron un punto de reunificación para padres de familia, quienes acudieron al lugar para recoger a sus hijos tras la emergencia.
Suspensión de clases y apoyo psicológico
Tras lo ocurrido, el distrito escolar informó la suspensión de actividades para el día siguiente; además, se anunció que la escuela reabrirá con apoyo de consejeros para atender a estudiantes y personal tras el impacto del ataque.
@aztecanoticias ⚠️ ¡Alerta en escuelas! El peligroso reto viral de "tiroteo mañana" Las autoridades han encendido las alarmas tras la detección de mensajes amenazantes en baños de secundarias de al menos 6 estados: Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Sonora y Guerrero. Se trata del reto viral conocido como "tiroteo mañana", que, aunque en muchos casos resulta ser una falsa alarma, pone en riesgo la seguridad escolar y genera un impacto psicológico grave. Es fundamental que padres, maestros y alumnos estén atentos y reporten cualquier conducta sospechosa. ¡La seguridad de nuestros estudiantes es prioridad! #SeguridadEscolar #Alerta #RetoViral #NoticiasMexico La información en #HechosMeridiano ♬ sonido original - Azteca Noticias