Apuñalamiento masivo provoca caos escuela de Tacoma: ataque deja cinco heridos y activa emergencia

Un apuñalamiento masivo registrado este jueves 30 de abril en una escuela secundaria de Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos, dejó al menos cinco personas heridas; entre ellas, cuatro estudiantes y un guardia de seguridad , en un ataque que movilizó a cuerpos de emergencia y obligó al confinamiento inmediato del plantel.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:38 de la tarde en la escuela Foss; en cuestión de minutos, policías y bomberos ingresaron al lugar tras recibir el reporte de una agresión con arma blanca, encontrando a las víctimas con lesiones de consideración y activando un operativo de traslado urgente a hospitales cercanos.

Así se desarrolló el apuñalamiento dentro de la escuela secundaria de Tacoma

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió dentro del plantel escolar; el agresor, identificado como un estudiante, habría atacado directamente a otros alumnos y a un guardia de seguridad, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.

Las víctimas fueron atendidas inicialmente dentro de la escuela y posteriormente trasladadas; cuatro de ellas presentaban heridas graves, mientras que una más fue reportada con lesiones leves, lo que elevó el nivel de alerta entre autoridades locales.

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🚨#BREAKING: A mass stabbing attack has occurred at a high school as multiple kids have been stabbed



📌#Tacoma | #Washington



At this time, a large emergency response is underway at Foss High School in Tacoma, Washington, following a reported mass stabbing incident on campus.… pic.twitter.com/s5nxuVh3io — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2026

Detención del sospechoso y control de la emergencia

El presunto responsable fue detenido en el lugar; autoridades confirmaron que también resultó herido y fue trasladado bajo custodia a un hospital, donde permanece mientras continúan las investigaciones.

Tras la intervención de los equipos de emergencia, la situación fue controlada; la escuela fue asegurada y se inició la revisión de las instalaciones para descartar riesgos adicionales.

Confinamiento y evacuación del plantel

Ante el apuñalamiento, el plantel fue colocado en confinamiento; estudiantes y personal permanecieron resguardados mientras se desarrollaba el operativo, hasta que horas más tarde se permitió la salida controlada.

Las autoridades habilitaron un punto de reunificación para padres de familia, quienes acudieron al lugar para recoger a sus hijos tras la emergencia.

Suspensión de clases y apoyo psicológico

Tras lo ocurrido, el distrito escolar informó la suspensión de actividades para el día siguiente; además, se anunció que la escuela reabrirá con apoyo de consejeros para atender a estudiantes y personal tras el impacto del ataque.