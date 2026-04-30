Después de siete años aterriza en Caracas el primer vuelo comercial directo desde EU

Este jueves 30 de abril de 2026, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela mostraron una mejora con el aterrizaje del primer vuelo comercial de pasajeros entre ambas naciones tras casi siete años de interrupción. El evento simboliza el deshielo económico y diplomático que ha seguido a la salida del poder de Nicolás Maduro en enero pasado.

For nearly 7 years there have been no direct commercial flights between the U.S. and Venezuela.



Under President Trump we're changing that today. Flights between Miami and Caracas restored. pic.twitter.com/3fsLVwWHQQ — Department of State (@StateDept) April 30, 2026

Vuelo de American Airlines

El histórico trayecto fue operado por American Airlines a través de su subsidiaria Envoy, utilizando una aeronave Embraer 175 de dos clases.

El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Miami a las 10:26 a.m. (hora del Este) y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) a la 1:15 p.m. (hora local).

Al prepararse para el despegue, el capitán Ric Wilson y el primer oficial ondearon las banderas de Venezuela y Estados Unidos desde las ventanillas de la cabina.

Debido a restricciones de peso, el avión operó a dos tercios de su capacidad, trasladando principalmente a funcionarios y periodistas.

Actualmente, un boleto de ida y vuelta para el mes de mayo supera los 1,000 dólares.

Esto contribuye a la relación diplomática

La reactivación del servicio aéreo es resultado directo del cambio de gobierno en Venezuela y las gestiones de la administración de Donald Trump.

En enero, el presidente Trump instruyó al Departamento de Transporte para reestablecer el servicio aéreo. Esto ocurrió el mismo día que se anunció la intención de American Airlines de retomar la ruta.

Hace apenas dos semanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió formalmente la prohibición de vuelos que databa de 2019, tras determinar que las condiciones de seguridad en Venezuela ya no representan una amenaza.

A finales de marzo, EU anunció la reanudación formal de operaciones en su embajada en Caracas, tras haber retirado a su personal diplomático en 2019.

Off to Venezuela ✈️



American Airlines is resuming direct flights from the U.S. to Venezuela for the first time in seven years. This wouldn't be possible without President Trump's brave leadership in Operation Absolute Resolve. 🇺🇸🇻🇪 https://t.co/ZLFunrgvzh pic.twitter.com/Yrw263nTYl — The White House (@WhiteHouse) April 30, 2026

Reforma económica bajo el gobierno interino

Estados Unidos ha normalizado relaciones con el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez (ex vicepresidenta de Maduro), quien ha impulsado reformas clave bajo presión de Washington:

Ley de Amnistía: Ha permitido la liberación de cientos de prisioneros políticos.

Ha permitido la liberación de cientos de prisioneros políticos. Ley de Hidrocarburos: Facilita la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera venezolana.

Facilita la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera venezolana. Alivio de sanciones: EU ha suavizado las restricciones a entidades venezolanas, permitiendo una mayor integración al mercado global y el ingreso de divisas.

Impacto social

Para la diáspora venezolana en EU —estimada en 764,000 personas— el vuelo representa una conexión vital.

Los pasajeros destacaron que el vuelo directo reduce trayectos que antes tomaban un día entero debido a múltiples escalas, las cuales implicaban riesgos logísticos y de salud.

La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, estimó que el país espera servir a más de 100,000 pasajeros anuales en esta ruta.

Mientras el gobierno interino se enfoca en la recuperación económica, figuras de la oposición como la Nobel de la Paz María Corina Machado han anunciado su intención de postularse a la presidencia en futuras elecciones libres.

