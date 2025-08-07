Detenida en Nuevo León por golpear a su madre y abuela; les exigía que le dieran de comer a su hijo

En Guadalupe, Nuevo León, una mujer fue detenida el miércoles 6 de agosto luego de golpear a su madre y a su abuela en una fuerte discusión familiar. Según el reporte, la agresión comenzó cuando exigía que le dieran de comer a su hijo y terminó desatando el caos y pánico dentro del domicilio.

Explota y agrede a familiares por no atender bien a niño

De acuerdo con información oficial, la mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Guadalupe después de que su propia madre solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia en el ‘911' por temor a seguir siendo agredida.

A través de un breve informe emitido por las autoridades, se informa que la joven agresora primero golpeó a su abuela, presuntamente porque no atendía bien al niño. Luego, al llegar su madre para intentar calmar la situación, también fue atacada a golpes, incluso, presuntamente, con un cabezazo, lo que generó tensión en la casa.

Tras recibir el reporte de violencia familiar, elementos de la Policía de Guadalupe acudieron de inmediato al domicilio; al llegar, encontraron a las dos mujeres mayores con visibles lesiones y a la presunta agresora alterada.

Los oficiales intervinieron rápidamente para controlar la situación y procedieron con la detención; la mujer fue trasladada ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por los hechos ocurridos.

El caso quedó bajo investigación por violencia familiar y lesiones, delitos que se agravan cuando hay adultos mayores involucrados.

¿Qué dicen las leyes de Nuevo León sobre agredir a un familiar?

En Nuevo León, la violencia familiar está tipificada como un delito grave; según el Código Penal estatal, quien comete agresiones contra ascendientes, como madres o abuelas, puede recibir penas de cárcel, sobre todo si las víctimas son personas de la tercera edad.

Además, la relación directa entre víctima y agresor puede llevar al retiro de custodia o visitas si hay hijos menores involucrados, como en este caso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE HOMBRE AL CAER DE ESCALERAS MIENTRAS SALÍA DE UN BAR EN MONTERREY, NL