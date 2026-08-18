Nuevo sismo en Venezuela: Sacude la Guaira y se siente en Caracas

La tierra volvió a moverse en la zona costera de Venezuela. Durante la madrugada de este martes, un sismo de magnitud 4.0 se registró en el estado La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los devastadores terremotos ocurridos a finales de junio en el país caribeño. El movimiento también fue percibido en distintos puntos de Caracas.

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el epicentro del fenómeno se localizó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, registrado a una profundidad de 10 kilómetros en el mar Caribe.

El sismo que sacudió Caracas y La Guaira es una réplica del evento de junio según Geólogo. Vía:@csaavedrareport https://t.co/oea6ylPDZF — 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) August 18, 2026

Están monitoreando la región

Tras el temblor ocurrido a las 3:07 hora local, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó a través de sus canales oficiales que se activó de inmediato el Sistema de Protección para el seguimiento de la situación:

Hasta ahora no se han reportado personas fallecidas a partir de este nuevo terremoto, tampoco se han registrado edificios caídos. La Guaira, región que alberga al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, continúa bajo estricta vigilancia debido a la fragilidad de la infraestructura tras los eventos sísmicos recientes.

Venezuela aún no se recupera del doble terremoto

Este nuevo movimiento ocurre casi ocho semanas después del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. Las secuelas del desastre siguen marcando la pauta en la agenda nacional reportada por las autoridades en Caracas:

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra total de fallecidos por los eventos de junio ascendió a 6,438 personas, mientras que decenas de miles han recibido atención médica.

De acuerdo con las inspecciones gubernamentales, más de 10,000 viviendas han sido catalogadas en condición de "alto riesgo", dejando a cerca de 18,000 personas sin un hogar definitivo.

Los equipos de rescate e infraestructura han retirado más de 528,000 toneladas de escombros en los sectores más afectados como Los Cocos.

Ante la magnitud de los daños materiales calculados por organismos internacionales, sectores privados y medios de comunicación en Caracas alistan iniciativas de recaudación de fondos, mientras las autoridades mantienen la alerta sísmica preventiva en toda la costa del país.