En Oaxaca buscan a Andrea Itzel, de 17 años, temen por su seguridad

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca (CEBPEO) emitió una ficha de localización, al igual que la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía del estado para localizar a Andrea Itzel Martínez Castellanos, de 17 años quien desapareció el 17 de enero en Santiago Suchilquitongo, Etla.

De acuerdo con la Ficha de búsqueda, la joven oaxaqueña de tez blanca, 1.65 de estatura, complexión regular, cabello corto de castaño claro, vestía chamarra negro color negra, playera blanca, pantalón de mezclilla y tenis color negro la última vez que fue vista.

La familia de la menor de edad exige la aparición con vida de su hija y anunciaron que este lunes realizarán una marcha para exigir resultados sobre la búsqueda de la joven.

A seis días de la desaparición la madre de la menor considera insuficiente el trabajo por lo que exigió que las autoridades den resultados cuanto antes.

La joven desapareció en el municipio conurbado a tan solo 30 kilómetros de la capital de Oaxaca, su madre, Catalina María Castellanos Cruz señaló que tienen la sospecha que la adolescente de 17 años de edad fue sustraída de su vivienda.

“Nada más nos dicen que el proceso sigue, qué hay búsqueda, pero no vemos resultados”, indicó la madre de Andrea Itzel, que anunció para este lunes por la mañana una marcha para exigir la aparición con vida de su hija.

Acompañada de las autoridades locales de Suchilquitongo, Etla, los padres de la joven, piden ayuda urgente a toda la ciudadanía para localizar a su hija.

Hoy regresaría a la preparatoria en su último semestre, dijo su madre, quién reveló que a pesar de que su hija se llevó su celular, no contesta las llamadas y tampoco ha sido localizada su última localización vía satélite.

Madre de Andrea Itzel pide apoyo



Desesperada y enojada por la falta de respuesta de las autoridades, quienes le dicen que así son los protocolos, pero que ella está en desacuerdo, la madre desesperada pidió ayuda para que su hija aparezca.

“No he podido dormir, su hermano es el último que la vio, y también ya interrogamos al novio, pero tampoco sabe, esto es un infierno, no he podido dormir por saber dónde anda mi hija”, declaró.

Además de la conferencia de prensa y la marcha programada para este lunes, la madre de la joven difundió un video donde pide a los jóvenes ayuda para localizar a su hija.

“Difundan por favor su fotografía, este video, difúndanlo, para que mi hija regrese a la casa sana y salva, la estamos esperando”, señaló la mujer desesperada.

Por otro lado, la Comisión Estatal de Búsqueda difundió la ficha de búsqueda de Gabriela Sánchez Velasco de 28 años de edad, quién está desaparecida desde el 6 de noviembre en el municipio de Tlaxiaco, en la mixteca de Oaxaca.