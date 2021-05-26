Tiroteo en California dejó 9 muertos, incluyendo el atacante

La policía de San José, California, confirmó que el tiroteo en el patio de mantenimiento de un depósito ferroviario dejó un saldo de ocho muertos y al menos 12 heridos; mientras que el atacante fue abatido por las autoridades.

El ataque se registró la mañana de este miércoles, en la instalación de trenes operada por la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA, por sus siglas en inglés), ubicada cerca de la avenida Younger y la calle San Pedro.

En la vivienda del agresor, identificado como Samuel Cassidy, presuntamente ocurrió un incendio, por lo que las autoridades están investigando si el atacante tenía explosivos en el interior del inmueble.

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Russell Davis, portavoz del sheriff del condado de Santa Clara, informó que el atacante era un empleado de VTA y murió instantes después de disparar contra las personas que se encontraban en las instalaciones ferroviarias.

Explicó que alrededor de las 6:30 de la mañana (hora local), la oficina del sheriff recibió múltiples llamadas, en las que se advertía de disparos en el patio de mantenimiento del depósito ferroviario, ubicado en San José, California.

|Crédito: Reuters

El tiroteo, cuyo saldo fue de ocho muertos, considerado como una tragedia terrible

Aunque los empleados fueron evacuados, la policía mencionó que el saldo hasta ahora es de ocho muertos, quienes presuntamente eran compañeros de trabajo del atacante.

Glenn Hendricks, presidente de la junta directiva de VTA, dijo en conferencia de prensa que todos los empleados en la empresa de transporte son una familia y que se conocen entre sí, por lo que lo ocurrido es una “tragedia terrible”.

Confirmó que el tiroteo ocurrió en el patio del tren ligero y no en el centro de operaciones de la empresa, la cual opera trenes, autobuses y varios servicios de transporte en la región.

Confirming that:

- Active Shooter at VTA Light Rail Yard around 6:45a

- Multiple casualties, extent of injuries being determined

- Suspect deceased

- Employees evacuated

- VTA service not impacted (trains were in service before incident) — VTA (@VTA) May 26, 2021

Por su parte, Sam Liccardo, alcalde de San José, California, aseguró que el tiroteo dejó un “día trágico” y dolor para las familias de los ocho muertos.

“Nuestro corazón duele por las familias y los compañeros de trabajo, porque sabemos que muchos están sintiendo profundamente esta pérdida de sus seres queridos y amigos”, expresó Liccardo.

The Sheriff’s Office has set up a reunification center for families at the County Building at 70 Hedding St., near 1st Street. In the @VTA family, we mourn our lost coworkers and pray for the recovery of those being treated. — Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021

De acuerdo con medios locales, la madre de un empleado de VTA expuso que el tiroteo ocurrió cuando algunos empleados se encontraban en una reunión sindical.

El gobernador de California también se pronunció por estos hechos y aseguró que se mantiene en contacto con las fuerzas del orden de San José para monitorear de cerca la situación.

Mientras que en Washington, la viceportavoz Karine Jean-Pierre dijo que la Casa Blanca está supervisando la situación. "Nuestros corazones están con las víctimas y sus familias".

Todavía no tenemos todos los detalles. Pero lo que está claro, como ha dicho el presidente, es que sufrimos una epidemia de violencia armada en este país, tanto de tiroteos masivos como de actos de violencia armada todos los días que no llegan a las noticias nacionales

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